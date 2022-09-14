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واشنطن تفرض عقوبات على 10 أشخاص وكيانين مرتبطين بإيران

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الخزانة الأميركية
الخزانة الأميركية
ميليشيات إيران

واشنطن تفرض عقوبات على 10 أشخاص وكيانين مرتبطين بإيران

كما اتهمت ثلاثة إيرانيين بشنّ هجمات ومحاولة سرقة معلومات في الولايات المتحدة وخارجها.

العربية.نت، وكالات

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن عقوبات جديدة تشمل 10 أشخاص وكيانين على صلة بالحرس الثوري الإيراني على خلفية أنشطة إيرانية سيبرانية.

كما اتهمت ثلاثة إيرانيين بشنّ هجمات ومحاولة سرقة معلومات في الولايات المتحدة وخارجها.

وكانت الخزانة الأميركية​ قد فرضت الأسبوع الماضي ​عقوبات​ على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ووزير الاستخبارات الإيراني، جراء "المشاركة في الأنشطة الإلكترونية ضد ​الولايات المتحدة​ وحلفائها، ومن بينها الهجوم السيبراني الأخير على ألبانيا"،​ وفق بيان.

وقبلها، فرضت الوزارة عقوبات على شخص وأربع شركات من إيران لـ"تعاملهم مع ​​روسيا​​ ومخالفة أوامر تنفيذية".

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سحوبات ​الأموال​ الخاصة

وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، حددث وزارة الخزانة الأميركية عددا من الاستثناءات من ​العقوبات​ المفروضة على روسيا لصالح الأفراد، الذين يتلقون معاشات تقاعدية وسحوبات ​الأموال​ الخاصة، وفق بيان رسمي.

وذكرت آنذاك، أن "العقوبات ضد روسيا لن تطبق إذا شكلت عائقا أمام حصول الأميركيين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يعيشون في روسيا على معاشاتهم التقاعدية من روسيا"، مضيفة أنه "يُسمح - على الرغم من العقوبات - بسحب الأموال من البنوك الروسية المشمولة بالعقوبات".

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