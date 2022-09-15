إيرانية في غيبوبة بعدما أوقفتها شرطة "الأخلاق" في طهران

ترقد إيرانية تبلغ 22 عاماً في مستشفى على أثر دخولها في غيبوبة بعدما أوقفتها شرطة "الأخلاق" في طهران، وفق ما أعلن الخميس نشطاء حقوقيون.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون إيرانيون، خبر وفاة الفتاة دماغياً حيث كانت تعاني من إصابات وتلف شديد في الدماغ بعد اعتقالها من قبل شرطة "الإرشاد"، بعد تعرضها للضرب في مركز احتجاز بالعاصمة الإيرانية طهران.

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فقد أعلن حساب "1500 صورة" أن الشابة اسمها جينا (مهسا) أميني، جاءت من مدينة سقز في كردستان إيران إلى العاصمة طهران مع عائلتها لمقابلة أقارب لها.

وبحسب التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلت أميني، مساء الثلاثاء، قرب محطة مترو "شهيد حقاني" من قبل ضباط دورية "الإرشاد" عندما كانت برفقة شقيقها.

وأفاد شقيقها بأن شرطة الإرشاد أبلغته أن شقيقته نقلت إلى قسم "الأمن الأخلاقي"، مشيرين إلى أنهم سيطلقون سراحها بعد جلسة "توجيه أخلاقي" تستغرق نحو ساعة.

اعتدي عليها

من جهتها، زعمت الشرطة أن الفتاة عانت فجأة من مشكلة في القلب وتم نقلها على الفور إلى المستشفى وهي الآن قيد العلاج، وفق ما نقل موقع "رُكنا".

بدوره، قال الصحافي سجاد خُدا كرمي في مقابلة مع قناة "إيران انترناشونال"، إن إحدى المعتقلات اللواتي كانت معها في سيارة دورية الإرشاد أكدت أنه "اعتدي عليها وحالتها العامة كانت سيئة".

وأوضحت التقارير أن مسؤولي المعتقل تجاهلوا وضع الشابة، إلا أن احتجاج سائر المعتقلات أجبرهم على نقلها إلى المستشفى حيث أصيبت بنوبة قلبية وسكتة دماغية، وفق الأطباء.