تظاهرات ليلية في إيران.. كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن

تتواصل في إيران التظاهرات الليلية تنديدا بمقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، فقد أفاد ناشطون بعمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في سنندج عاصمة كردستان إيران.

كما قطع محتجون طريقا رئيسيا يؤدي إلى سنندج عاصمة كردستان، وفق ما أفاد الناشطون.

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مظاهرات ليلية

في الأثناء أفادت مصادر العربية، بأن مدينة سنندج، انتفضت بمظاهرات ليلية احتجاجاً على تصرفات القوات الأمنية.

وأقدم المحتجون على تمزيق صور المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

جاء ذلك بعدما أقدم شبان غاضبون أثناء تشييع جثمان الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً والتي قضت جراء التعذيب على أيدي الأمن، في مسقط رأسها بمدينة سقز في كردستان إيران، على تمزيق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، ورجمها بالحجارة ثم حرقها.

الموت لخامنئي

أيضا، ردد عدد من المحتجين الذين تجمعوا بعد التشييع أمام قائمقامية هذه المدينة الكردية، هتافات "الموت للدكتاتور" و "عار عليك" في إشارة إلى خامنئي.

فيما تصدت القوات الأمنية للمتظاهرين وأطلقت الرصاص لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، بحسب ما أكد منظمة "هنغاو" الحقوقية.

اعتقال وتعذيب حتى الموت

يذكر أن الشابة العشرينية واسمها الكامل جينا (مهسا) أميني، كانت أتت قبل أيام من مدينة سقز، إلى طهران مع عائلتها لزيارة أقاربها. إلا أن الشرطة الدينية أو ما يعرف بشرطة الأخلاق، اعتقلتها يوم الثلاثاء الماضي، واصطحبتها مع أخريات إلى السجن، بسبب لبسها "حجابا غير لقاء"، بحجة إخضاعها لدورة إرشادية وتوجيهية في الأخلاق، وفق زعمها.

فيما أكدت لشقيقها أنها ستطلق سراحها بعد ساعة، لكن ذلك لم يحصل. بل نقلت الشابة إلى مستشفى كسرى في العاصمة يوم الأربعاء في غيبوبة دماغية تامة، شبه ميتة، لتؤكد عائلتها لاحقا أنها توفيت.

أتت وفاة تلك الشابة وسط جدل متنامٍ داخل إيران وخارجها بشأن سلوك شرطة الأخلاق العنيف والتشدد في القوانين. فخلال السنوات الماضية، نظمت العديد من الحملات النسائية في البلاد، ضد فرض الحجاب الإجباري، إلا أن السلطات كانت في كل مرة تقمعها، وتعتقل عشرات الناشطات.