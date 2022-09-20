تنديداً بمقتل مهسا.. إيرانيات يقصصن شعرهن ويحرقن الحجاب

فيما تتواصل تظاهرات الغضب في إيران، تنديدا بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما)، على يد شرطة الأخلاق، أقدمت بعض النساء على الاحتجاج بطرق مختلفة.

قص الشعر أمام الكاميرات

فقد أقدمت بعض الفتيات على قص شعرهن أمام الكاميرات، كما التقطن مقاطع لهن أثناء حرق الحجاب.

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يأتي ذلك بعد أن شهدت عدة مناطق في إيران لا سيما كردستان إيران، التي تتحدر منها الفتاة القتيلة، تظاهرات حاشدة تنديداً بوفاة مهسا، حيث سار المئات في شوارع بوسط العاصمة الإيرانية، مردّدين "شعارات مناهضة للسلطات، وخلعت العديد من النساء المشاركات حجابهن".

"الموت لولاية الفقيه"

كما هتفت بعض النساء "الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت لولاية الفقيه".

بالتزامن، أطلق مئات الطلاب حركات احتجاجية في جامعات عدة بالعاصمة، بينها جامعتا طهران وشهيد بهشتي، مطالبين السلطات بـ"إيضاحات" بشأن وفاة الشابة.

إلى ذلك، شهدت مشهد (مدينة مهمة تعتبر ذات أهمية دينية في شمال شرق البلاد) تجمعاً مماثلاً، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم".

اعتقالات

في حين اعتقلت الشرطة عدة أشخاص وفرقت الحشود بالهراوات والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

يذكر أن أميني المتحدرة من محافظة كردستان، كانت أوقفت في 13 سبتمبر الجاري، خلال زيارة لأقاربها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق" بحجة ارتداء "ملابس غير ملائمة"، لكنها سرعان ما دخلت في غيبوبة بعد ساعات على توقيفها، لتنقل لاحقا إلى مستشفى كسرى في طهران وتلفظ أنفاسها، الجمعة الفائت، بحسب ما أعلنت عائلتها.

رواية مزعومة

فيما زعم وزير الداخلية أحمد وحيدي أن "مهسا كانت تعاني على ما يبدو من مشاكل صحية سابقة، وأجريت لها عملية جراحية في الدماغ حين كانت في الخامسة من العمر".

لكنّ والد الضحية نفى تلك المعلومات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ابنته كانت "بصحة ممتازة".

يشار إلى أن "شرطة الأخلاق" في إيران تفرض على النساء قيوداً مشددة في الملبس، بينها منعهن من ارتداء معاطف فوق الركبة أو سراويل ضيقة وسراويل جينز، إضافة إلى الملابس ذات الألوان الفاقعة، فضلا طبعا عن فرضها للحجاب الإجباري.