أوكرانيا تنتقد إيران لإرسالها أسلحة إلى روسيا

وجهت أوكرانيا، اليوم الجمعة، انتقاداً إلى إيران لإرسالها أسلحة إلى روسيا، وذلك تزامناً مع ضربة روسية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية على مدينة أوديسا (جنوباً) أسفرت عن سقوط قتيل.

وكتب سيرغي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك: "إنها إجراءات إيرانية تتعارض مع سيادة دولتنا ووحدة أراضيها، وتتعارض أيضاً مع حياة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم".

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وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في 13 سبتمبر أنه واجه للمرة الأولى طائرة مسيرة إيرانية استخدمتها روسيا في ساحة المعركة.

وكانت الاستخبارات الأميركية قد حذرت في يوليو الماضي من خطط طهران لإرسال مئات الطائرات المسيرة المحملة بالقنابل إلى روسيا لمساعدتها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ورغم نفي إيران ذلك في البداية، تباهى قائد الحرس الثوري الإيراني مؤخراً بتسليح القوة العظمى العالمية.

يذكر أن إيران وروسيا حليفان متقاربان وقد أدت مفاوضات الاتفاق النووي المتعثرة والحرب في أوكرانيا إلى تعميق علاقتهما. في المقابل تشوب العلاقات بين أوكرانيا وإيران توترات بسبب قيام الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.