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إيلون ماسك: سنفعل خدمة ستارلينك في إيران استجابة لدعوة بلينكن

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إيلون ماسك (أ ب)
إيلون ماسك
احتجاجات إيران

إيلون ماسك: سنفعل خدمة ستارلينك في إيران استجابة لدعوة بلينكن

دبي _ العربية.نت

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، الجمعة، إنه سيفعل خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في استجابة لتغريدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات "لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات" للإيرانيين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت في وقت سابق الجمعة توجيهات بتوسيع خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد بسبب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق، بعد أن دخلت في غيبوبة.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين إن الاستخدامات التجارية لخدمة ستارلينك، والتي تتطلب إرسال معدات إلى إيران، لن تكون مشمولة بالترخيص العام الذي أصدرته الوزارة.

وأضاف المسؤول "سيحتاجون في هذا الأمر لمخاطبة وزارة الخزانة لتحقيق ذلك".

وكان ماسك قد قال الاثنين إن الشركة تريد إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة ستارلينك للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في البلاد. وأتاحت الشركة نفس الخدمة بالفعل للأوكرانيين في حربهم ضد الروس.

يشار إلى أن ماسك كان أوضح بتغريدة على حسابه رداً على أحد المستخدمين أن شركته "ستارلينك" ستطلب استثناء من العقوبات المفروضة على طهران ، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية.

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وقد أتت تلك التغريدة في وقت تشهد العديد من المدن في إيران احتجاجات واسعة، تنديدا بمقتل الشابة، مهسا أميني، بعد أن تم توقيفها من قبل عناصر ما يعرف بالشرطة الدينية أو شرطة الأخلاق في طهران.

لتنقل إلى المستشفى ثم تلفظ أنفاسها لاحقاً. ما أشعل موجة غضت وتظاهرات في البلاد، ودفع السلطات في بعض المناطق إلى تعليق خدمة الإنترنت على الموبايل.

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