تجدد الاحتجاجات في طهران.. ومقتل ناشطة برصاص الأمن

تجددت الاحتجاجات المنددة بمقتل الفتاة مهسا أميني اليوم الأحد في جامعة طهران وأكباتان وفق ناشطين، ورفع متظاهرون شعارات "الموت للديكتاتور" وذلك في منطقة ستارخان بالعاصمة.

في السياق ذاته، قُتلت الناشطة حديث نجفى بعد إطلاق النار عليها ست مرات من قبل قوات الأمن خلال مشاركتها في الاحتجاجات بمدينة كرج، وفقاً لما ذكره ناشطون وتناقلته وسائل إعلام محلية ودولية.

"إطلاق الرصاص الحي والضرب بالهراوات والسحل في الشوارع لكبار السن والنساء".. مشاهد صادمة تظهر استخدام الشرطة الإيرانية "أساليب وحشية" لقمع المحتجين #إيران #العربية pic.twitter.com/MLDAzv4S1z — العربية (@AlArabiya) September 25, 2022

مادة اعلانية

رصاصات اخترقت جسدها

فقد ذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، أصيبت برصاصة في صدرها ووجهها ورقبتها من قبل قوات الأمن، بحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت الناشطة وهي تربط شعرها وتستعد للانضمام إلى المتظاهرين في الشارع.

كذلك أظهر مقطع ثان أسرة الفتاة تبكي على صورة لها على قبر محفور حديثاً.

مقتل مهسا

يأتي ذلك بعد أيام من تعرض مهسا أميني، للضرب حتى الموت على يد شرطة "الأخلاق" الإيرانية لعدم امتثالها لقواعد الحجاب في البلاد.

وكانت مهسا تزور أقاربها في طهران عندما أوقفتها شرطة "الأخلاق"، التي تطبق القواعد الخاصة بكيفية ارتداء النساء للباس والتصرف ثم ضربتها في الحجز، مما تسبب في إصابتها بنوبة قلبية وموتها.

وأثار موتها موجة من التظاهرات في جميع أنحاء إيران ودفعت برد قاس من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي أمر شرطة مكافحة الشغب بـ "التعامل بحسم" مع المتظاهرين.