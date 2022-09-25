لابيد: سنمنع إيران من تزويد حزب الله بالسلاح عبر سوريا

في إعلان رسمي نادر بتنفيذ ضربات في سوريا، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على أن بلاده "تشن هجمات هناك لحماية أراضيها وصد الخطر عنها."
كما أكد أن تل أبيب "لن تسمح لإيران باستخدام سوريا قاعدة لتزويد حزب الله بالأسلحة".
وشدد في تصريحات اليوم الأحد، على أنه "على رئيس النظام السوري بشار الأسد أن يدرك أن وجود إيران على أراضيه تهديد لبلاده وعليه أن يخرجها".
اتفاق أقوى
أما في ما يتعلق بالمفاوضات النووية، فاعتبر أنه يجب الضغط على إيران للتوصل لاتفاق نووي أقوى وأفضل. وقال "يجب استخدام التهديد العسكري ضد طهران لدفعها نحو اتفاق نووي أفضل".
كما أضاف أن بلاده "ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في سوريا نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية، دون أن تتبنى معظمها، مستهدفة مواقع للميليشيات الإيرانية أو مراكز لحزب الله في المنطقة.
وغالباً ما شددت على أنها لن تسمح بتواجد إيراني يهددها على حدودها الشمالية، كما أكدت مراراً أنها ستمنع نقل السلاح إلى حزب الله عبر الأراضي السورية.
وكانت طهران أرسلت قوات من حرسها الثوري، في وقت مبكر عام 2012 لمساعدة حليفها، بشار الأسد، على مواجهة المعارضة المسلحة التي تقاتل للإطاحة به، كما دعمت العديد من الميليشيات الشيعية.
فإلى جانب الإيرانيين، لعبت جماعات شيعية أفغانية وعراقية مدعومة من إيران دوراً قتالياً حيوياً، تحت قيادة حزب الله اللبناني.
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