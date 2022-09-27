قياديان من حزب تركي معارض حليقي الرأس تضامناً مع احتجاجات إيران

أعرب الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، عن تضامنه مع الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني، التي فقدت حياتها قبل حوالي أسبوعين بعد تعرضها للتعذيب على يد عناصر شرطة "الأخلاق" في إيران، حيث أدى ذلك لخروج تظاهرات معارضة للنظام الإيراني تستمر منذ مقتل الفتاة الكردية الإيرانية.

ومن سجنه في مدينة إدرنة التركية الواقعة شمال غربي البلاد، ظهر دميرتاش المسجون منذ حوالي 6 سنوات في صورةٍ ملتقطة حديثاً أظهرت قيامه بحلق شعره بالكامل تضامناً مع أميني والإيرانيات اللاتي يتظاهرن ضد إلزامية الحجاب في إيران.

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من احتجاجات إيران من احتجاجات إيران من احتجاجات إيران

وأكد حسين كاتشماز، النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي" في البرلمان التركي لـ"العربية.نت"، قيام الرئيس الأسبق للحزب بحلق شعره تضامناً مع الاحتجاجات الإيرانية، لافتاً إلى أن "دميرتاش لا يعد الوحيد من بين أولئك المسجونين من رفاق حزبنا والذين عبّروا عن تضامنهم مع أميني".

كما كشف عن قيام معتقل آخر من الحزب المؤيد للأكراد بحلق شعره تضامناً مع الفتاة الكردية الإيرانية التي فقدت حياتها إثر التعذيب على يد شرطة "الأخلاق" في إيران.

وتابع أن "الرئيس الأسبق لبلدية ديار بكر عدنان سلجوك مزراكلي المسجون منذ أكثر من عامين قام أيضاً بحلق شعره للتعبير عن تضامنه مع أميني".

وكان الرئيس المشارك الأسبق لحزب "الشعوب الديمقراطي" قد أرسل رسالة تضامن مع أميني والاحتجاجات الإيرانية، حيث نقلتها زوجته باشاك دميرتاش، وقامت بنشرها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar. pic.twitter.com/NllR2Jldtv — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) September 23, 2022

وقال دميرتاش في رسالته، إنه يشعر بألم أميني من كل قلبه، وإن مقاومة القهر والاستبداد ليست مهمة المرأة وحدها، مضيفاً أنه أراد أن يؤكد وقوفه إلى جانب الأشخاص الذين يناضلون من أجل الحرية في إيران، ولذلك قام بقص شعره في زنزانته مع الرئيس الأسبق لبلدية ديار بكر.

وتابع دميرتاش الذي عبّر عن تعازيه الحارة لأسرة أميني في رسالته قائلاً إن "الاستبداد وكل مخططاته ستنهار في نهاية المطاف أمام مقاومة الشعوب".

وكانت تظاهرات معارضة للنظام الإيراني قد اندلعت في عموم إيران منذ حوالي أسبوعين لاسيما في مناطق محافظة كردستان إثر مقتل أميني بعد تعرّضها للتعذيب.

ووفق مصادر من المعارضة الإيرانية، فقد امتدت الانتفاضة إلى 154 مدينة مخلفة قرابة المئتي قتيل و10 آلاف معتقل خلال الأيام العشرة الأولى منها، لكن بحسب أحدث حصيلة أعلنتها السلطات الإيرانية، قُتل 41 شخصا بينهم متظاهرون وعناصر أمن.

وفي إطار محاولات السيطرة على تمدد الاحتجاجات، اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 1200 متظاهر. وتتواصل الاحتجاجات في إيران منذ 11 يوماً رغم القيود الصارمة على شبكة الإنترنيت.

وتواصلت ليل الاثنين الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في معظم المدن الإيرانية، فيما أطلقت قوات الأمن النار بكثافة على المتظاهرين في بعض مناطق البلاد.