منظمة العفو تدعو لتحرك دولي لمواجهة الإفلات من العقاب بإيران

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة بغية إرسال رسالة إلى السلطات الإيرانية بعدم التسامح مع الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقالت المنظمة في بيان: "في ضوء رفض السلطات الإيرانية المستمر لإجراء تحقيق فعال ومساءلة مرتكبي أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، يتوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تدعم بشكل عاجل إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب في إيران".

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وذكرت الوكالة أن دعم مثل هذه الآلية سيبعث برسالة إلى السلطات الإيرانية مفادها أنه لن يتم التسامح مع "أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل القتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك ضد النساء لعدم امتثالهن لقوانين الحجاب الإلزامي".

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إيران لديها أزمة طويلة الأمد في الإفلات من العقاب، حيث لم يحاسب فيها أي مسؤول عن الوفيات في السجون رغم وفاة ما لا يقل عن 72 شخصاً في الاحتجاز منذ 2010.

وتشهد مناطق مختلفة من إيران، احتجاجات منذ عدة أيام وسط اتهامات بمقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، فيما تتهم السلطات الإيرانية المتظاهرين بالتعدي على قوات الأمن وتخريب الممتلكات.

وأفادت تقارير بمقتل وإصابة العشرات واعتقال مئات المحتجين.