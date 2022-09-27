.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منظمة العفو تدعو لتحرك دولي لمواجهة الإفلات من العقاب بإيران

  • الخط
A man gestures during a protest over the death of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran, Iran September 19, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
من الاحتجاجات في طهران على وفاة مهسا أميني
احتجاجات إيران

منظمة العفو تدعو لتحرك دولي لمواجهة الإفلات من العقاب بإيران

أوضحت المنظمة أن إيران لديها أزمة طويلة الأمد في الإفلات من العقاب، حيث لم يحاسب فيها أي مسؤول عن الوفيات في السجون رغم وفاة ما لا يقل عن 72 شخصاً في الاحتجاز منذ 2010

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة بغية إرسال رسالة إلى السلطات الإيرانية بعدم التسامح مع الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقالت المنظمة في بيان: "في ضوء رفض السلطات الإيرانية المستمر لإجراء تحقيق فعال ومساءلة مرتكبي أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، يتوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تدعم بشكل عاجل إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب في إيران".

وذكرت الوكالة أن دعم مثل هذه الآلية سيبعث برسالة إلى السلطات الإيرانية مفادها أنه لن يتم التسامح مع "أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل القتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك ضد النساء لعدم امتثالهن لقوانين الحجاب الإلزامي".

من الاحتجاجات في طهران على وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات في طهران على وفاة مهسا أميني
تقرير: دعم واشنطن لاحتجاجات إيران رد على تجربة أوباما المريرة إيران احتجاجات إيران تقرير: دعم واشنطن لاحتجاجات إيران رد على تجربة أوباما المريرة

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إيران لديها أزمة طويلة الأمد في الإفلات من العقاب، حيث لم يحاسب فيها أي مسؤول عن الوفيات في السجون رغم وفاة ما لا يقل عن 72 شخصاً في الاحتجاز منذ 2010.

وتشهد مناطق مختلفة من إيران، احتجاجات منذ عدة أيام وسط اتهامات بمقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، فيما تتهم السلطات الإيرانية المتظاهرين بالتعدي على قوات الأمن وتخريب الممتلكات.

وأفادت تقارير بمقتل وإصابة العشرات واعتقال مئات المحتجين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا" العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا"
اكتشف المزيد