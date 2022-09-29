غضب يتصاعد.. محتجون يحاولون اقتحام سفارة إيران بالنرويج

بعد بريطانيا وكندا واليونان وفرنسا، أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم الخميس، أن عدة أشخاص يحاولون اقتحام السفارة الإيرانية في أوسلو خلال احتجاجات.

وأضافت الشرطة أنه تم نشر "موارد كبيرة" لإعادة السيطرة على الوضع.

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غضب ضد سفارات إيران في أوروبا

وكانت قد اندلعت احتجاجات عنيفة خارج سفارات إيران في بريطانيا وفرنسا واليونان، هذا الأسبوع، تنديدا بوفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، على يد شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر الماضي.

ففي لندن، رشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة، واعتقل خمسة من المتظاهرين، وفقا لأسوشيتد برس.

وتجمعت حشود ضخمة طوال الأسبوع خارج مجمع نايتسبريدج احتجاجا.

فيما قالت شرطة العاصمة البريطانية إن "مجموعة كبيرة" من الحشد كانت "عازمة على إحداث فوضى"، مؤكدة أنه تم استدعاء تعزيزات عندما حاول المتظاهرون خرق خطوط الشرطة واقتحام مجمع السفارة.

احتجاجات في باريس

أما في فرنسا، فقد استخدمت الشرطة الغاز المسيّل للدموع وأساليب مكافحة الشغب لتفريق متظاهرين في العاصمة باريس، كانوا يتّجهون إلى السفارة الإيرانية احتجاجا على وفاة أميني، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس وشهود عيان.

مولوتوف على السفارة في اليونان

وفي اليونان، أُلقيت زجاجة مولوتوف، فجر الأحد الماضي، على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما نقلته فرانس برس عن وكالة الأنباء اليونانية.

كما قصّت نساء إيرانيات شعرهن تضامناً مع الشابة، ورفعن لافتات تحمل شعار "قولوا اسمها!" خلال مسيرة في كندا.

واتسع نطاق الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني إلى ما لا يقل عن 46 مدينة وبلدة وقرية في إيران.