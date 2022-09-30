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إطلاق نار وزجاجات حارقة.. هجوم على مركز للشرطة في إيران

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هجوم على مركز شرطة

إطلاق نار وزجاجات حارقة.. هجوم على مركز للشرطة في إيران

دبي - العربية.نت

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فتح مسلحون النار وألقوا زجاجات حارقة الجمعة على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب غرب إيران، كما أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني.

إصابات بإطلاق نار

وقال التلفزيون إن "عددا من أفراد الشرطة والمارة أصيبوا في تبادل إطلاق النار" في زاهدان عاصمة المحافظة.

وسيستان بلوشستان منطقة محرومة على الحدود مع باكستان وأفغانستان. وتشهد هجمات أو اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة.

الاحتجاجات المتواصلة

في الأثناء، دخلت حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الأخلاق، أسبوعها الثالث الجمعة على الرغم من القمع الذي خلّف 83 قتيلاً على الأقل.

من تظاهرات إيران (أ ف ب)
من تظاهرات إيران (أ ف ب)

واندلعت الاحتجاجات إثر الإعلان عن وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً، في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس المشدّدة في إيران والتي تفرض بشكل خاص على النساء ارتداء الحجاب.

هتافات ضد النظام

ومساء الخميس، هتف محتجّون في سنندج عاصمة إقليم كردستان (شمال غرب)، التي تنحدر منها مهسا أميني، "مرأة، حياة وحرية"، وذلك وفق مقطع فيديو نشره موقع "إيران واير" (Iran Wire) على موقع تويتر سُمع فيه صوت إطلاق نار.

في المقابل، ندّدت عدة عواصم غربية بقمع التظاهرات وشهدت تنظيم مسيرات تضامن مع الحركة الاحتجاجية. ومن المتوقع تنظيم تظاهرات جديدة السبت في 70 مدينة حول العالم.

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