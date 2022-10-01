صرخة أم إيرانية مكلومة بابنها.. "قتلوه بشكل جبان"

وسط استمرار الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد وفاة الشابة الكردية، مهسا أميني، التي اعتقلتها "شرطة الأخلاق"، على الرغم من القمع الذي خلف 83 قتيلاً على الأقل، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق صرخة أم أحد ضحايا التظاهرات في طهران.

وقالت الوالدة المكلومة وهي تحمل صورة ابنها سياوش: "كنت أم عزباء وربيت ابني وحدي. لقد قتلوه ظلماً وأطلقوا الرصاص على رأسه بشكل جبان".

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كما أضافت أنها فخورة بأنها والدته، مشددة على أنها لا تخاف من أحد.

كذلك أردفت: "يقولون لي أن أصمت! لكنني لن أصمت".

تظاهرات واسعة

يذكر أنه منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر الفائت، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران، انطلقت تظاهرات واسعة في كافة أنحاء البلاد، بعد أن وجهت أصابع الاتهام بوفاتها إلى الأمن، لاسيما بعد أن أظهرت صور أشعة أنها تعرضت لكسر في الجمجمة، وفق ما أفاد ناشطون.

كما قامت نساء، في تحد للسلطات، بحرق الحجاب وقص شعرهن خلال تلك التظاهرات التي تعد الأكبر منذ العام 2019.

فيما أعرب مخرجون ورياضيون وموسيقيون وممثلون إيرانيون عن تضامنهم مع المحتجين، من بينهم الفريق الوطني لكرة القدم، ما أثار غضب السلطات التي وصفت التظاهرات بـ"أعمال شغب تنشر الفوضى".