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الكشف عن هوية عناصر دورية "الأخلاق" التي قامت باعتقال مهسا أميني

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من تظاهرات إيران تنديدا بمقتل مهسا أميني
2 صور
احتجاجات إيران

الكشف عن هوية عناصر دورية "الأخلاق" التي قامت باعتقال مهسا أميني

"إيران إنترناشونال": مجموعة القراصنة بكدور (3ackd0or) كشفت عن معلومات حول هوية عناصر دورية "الأخلاق" الإيرانية التي قامت باعتقال مهسا أميني، من بينهم قائد الفريق عنايت الله رفيعي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد موقع قناة "إيران إنترناشونال"، اليوم الأحد، بأن مجموعة القراصنة بكدور (3ackd0or) قامت بتزويد الموقع بمعلومات حول هوية عناصر دورية "الأخلاق" الإيرانية التي قامت باعتقال الشابة الإيرانية مهسا أميني، من بينهم قائد الفريق "عنايت الله رفيعي". وأرفق الموقع الخبر بصورة لعدة أشخاص.

عناصر دورية الأخلاق الإيرانية - نقلا عن إيران انترناشونال
عناصر دورية الأخلاق الإيرانية - نقلا عن إيران انترناشونال

ومازالت الاحتجاجات الإيرانية مستمرة، حيث شهدت عدة مدن إيرانية مسيرات ليلية استمرت لفجر اليوم الأحد. كما شهدت مدناً عديدة حول العالم تظاهرات تضامناً من الاحتجاجات الإيرانية، حيث ندد المحتجون بقمع النظام الإيراني.

من الاحتجاجات الإيرانية في أميركا
  • من الاحتجاجات الإيرانية في أميركا
  • من الاحتجاجات الإيرانية في كندا
  • من الاحتجاجات الإيرانية في كنداJPG
  • من الاحتجاجات الإيرانية في أميركا
4 صور
من الاحتجاجات الإيرانية في أميركا
من الاحتجاجات الإيرانية في أميركا
من الاحتجاجات الإيرانية في كندا
من الاحتجاجات الإيرانية في كندا
من الاحتجاجات الإيرانية في كنداJPG
من الاحتجاجات الإيرانية في كنداJPG
من الاحتجاجات الإيرانية في أميركا
من الاحتجاجات الإيرانية في أميركا

اندلعت الاحتجاجات التي أدى قمعها إلى مقتل 83 شخصا على الأقل، إثر الإعلان في 16 سبتمبر عن وفاة أميني وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاما توفيت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس المشدّدة في إيران.

تنديداً بقمع النظام.. احتجاجات إيران مستمرة في الداخل والخارج إيران احتجاجات إيران تنديداً بقمع النظام.. احتجاجات إيران مستمرة في الداخل والخارج
قائد سابق بالحرس الثوري يقر: ضرب على الجمجمة قتل مهسا إيران قائد سابق بالحرس الثوري يقر: ضرب على الجمجمة قتل مهسا

وكان محمد باقر بختيار، أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني أثناء الحرب العراقية الإيرانية، فجر مفاجأة من العيار الثقيل حول وفاة الشابة الكردية مهسا أميني التي أشعل موتها نار الاحتجاجات في البلاد.

فقد أعلن أنه وفقًا للمعلومات الواردة من نتائج فحوصات الطب الشرعي، دخلت أميني في غيبوبة وتوفيت بسبب ضربات على الجمجمة.

كما أضاف أنه تم استئصال الطحال التالف للفتاة من جسدها، بعد نقلها إلى مستشفى كسرى بسبب نزيف داخلي لتتحسن حالتها، لكنها سقطت في غيبوبة بسبب إصابات في جمجمتها، بحسب ما نقلت شبكة "إيران إنترناشيونال"، الجمعة.

إلى ذلك، أكد أن تلك "المعلومات سربت من داخل النظام من قبل أصحاب الضمير الحي"، حسب قوله.

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