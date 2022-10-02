.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تنديداً بقمع النظام.. احتجاجات إيران مستمرة في الداخل والخارج

  • الخط
من كندا
من الاحتجاجات الإيرانية في الخارج
  • من كندا
  • من أميركا
  • من كندا
  • من أميركا
  • من كندا
  • من أميركا
6 صور
من كندا
من كندا
من أميركا
من أميركا
من كندا
من كندا
من أميركا
من أميركا
من كندا
من كندا
من أميركا
من أميركا
احتجاجات إيران

تنديداً بقمع النظام.. احتجاجات إيران مستمرة في الداخل والخارج

تظاهرات ليلية في مسقط رأس مهسا أميني واحتجاجات في عدة مدن إيرانية.. ومسيرات في مدن غربية عديدة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

مازالت الاحتجاجات الإيرانية مستمرة، حيث شهدت عدة مدن إيرانية مسيرات ليلية استمرت لفجر اليوم الأحد.

فمن مدينة سقز بمنطقة كردستان الإيرانية، مسقط رأس مهسا أميني، التي قضت من التعذيب على يد شرطة "الأخلاق" الإيرانية، تظاهر مئات الإيرانيين ضد عمليات القمع واستخدام العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيراني.

كما شهدت مدينة سنندج في محافظة كردستان إيران، تظاهرات غاضبة طالب خلالها المحتجون بوقف عمليات الاعتقال والعنف ضد المتظاهرين.

كما خرجت تظاهرات حاشدة في مدينة بندر عباس جنوب إيران ضد استمرار القوات الأمنية في قمع المتظاهرين. وردد المتظاهرون شعارات غاضبة ضد النظام في إيران وأجهزته الأمنية.

اندلعت الاحتجاجات التي أدى قمعها إلى مقتل 83 شخصا على الأقل، إثر الإعلان في 16 سبتمبر عن وفاة أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاما توفيت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس المشدّدة في إيران.

وخارج إيران، انطلقت مسيرات، السبت، في مدن عدة حول العالم تضامنا مع حركة الاحتجاج في إيران التي أشعلتها وفاة أميني.

وخرجت تظاهرات في لوس أنجلوس الأميركية دعما للاحتجاجات في إيران.

صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)
  • صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)
  • صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)
  • صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)
3 صور
صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)
صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)
صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)
صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)
صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)
صور الشابة الإيرانية مهسا أميني (رويترز)

كما تظاهر عشرات الآلاف، السبت، في مونتريال ومدن كندية أخرى تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة "الأخلاق" الإيرانية.

مشاهد للأمن الإيراني يطلق النار على المحتجين بجامعة أصفهان إيران مشاهد للأمن الإيراني يطلق النار على المحتجين بجامعة أصفهان
من طوكيو لروما.. مسيرات في 150 مدينة تضامنا مع الإيرانيين إيران من طوكيو لروما.. مسيرات في 150 مدينة تضامنا مع الإيرانيين

وشارك عشرات الآلاف في مسيرات التضامن في مدن كندية عدة، بينها فانكوفر وتورنتو والعاصمة أوتاوا.

وفي مونتريال، أقدم عدد كبير من النساء على قص شعرهن. ورفع حشد من أكثر من 10 آلاف شخص لافتات كتب عليها "العدالة" و"لا للجمهورية الإسلامية".

ودعا كثير من الأشخاص الذين انضموا للحشد، إلى تغيير النظام في طهران وإلى تشديد العقوبات على إيران من جانب كندا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد
اكتشف المزيد