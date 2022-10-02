تنديداً بقمع النظام.. احتجاجات إيران مستمرة في الداخل والخارج
تظاهرات ليلية في مسقط رأس مهسا أميني واحتجاجات في عدة مدن إيرانية.. ومسيرات في مدن غربية عديدة
مازالت الاحتجاجات الإيرانية مستمرة، حيث شهدت عدة مدن إيرانية مسيرات ليلية استمرت لفجر اليوم الأحد.
فمن مدينة سقز بمنطقة كردستان الإيرانية، مسقط رأس مهسا أميني، التي قضت من التعذيب على يد شرطة "الأخلاق" الإيرانية، تظاهر مئات الإيرانيين ضد عمليات القمع واستخدام العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيراني.
كما شهدت مدينة سنندج في محافظة كردستان إيران، تظاهرات غاضبة طالب خلالها المحتجون بوقف عمليات الاعتقال والعنف ضد المتظاهرين.
كما خرجت تظاهرات حاشدة في مدينة بندر عباس جنوب إيران ضد استمرار القوات الأمنية في قمع المتظاهرين. وردد المتظاهرون شعارات غاضبة ضد النظام في إيران وأجهزته الأمنية.
اندلعت الاحتجاجات التي أدى قمعها إلى مقتل 83 شخصا على الأقل، إثر الإعلان في 16 سبتمبر عن وفاة أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاما توفيت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس المشدّدة في إيران.
وخارج إيران، انطلقت مسيرات، السبت، في مدن عدة حول العالم تضامنا مع حركة الاحتجاج في إيران التي أشعلتها وفاة أميني.
وخرجت تظاهرات في لوس أنجلوس الأميركية دعما للاحتجاجات في إيران.
كما تظاهر عشرات الآلاف، السبت، في مونتريال ومدن كندية أخرى تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة "الأخلاق" الإيرانية.
وشارك عشرات الآلاف في مسيرات التضامن في مدن كندية عدة، بينها فانكوفر وتورنتو والعاصمة أوتاوا.
وفي مونتريال، أقدم عدد كبير من النساء على قص شعرهن. ورفع حشد من أكثر من 10 آلاف شخص لافتات كتب عليها "العدالة" و"لا للجمهورية الإسلامية".
ودعا كثير من الأشخاص الذين انضموا للحشد، إلى تغيير النظام في طهران وإلى تشديد العقوبات على إيران من جانب كندا.
-
مبيعات السيارات في مصر تتراجع 20% خلال 2022إلى 148.5 ألف سيارة اقتصاد
-
بعد ليمان.. زيلينسكي يتعهد باستعادة مدن أخرى في دونباسترحيب أميركي بسيطرة الجيش الأوكراني على ليمان.. وأوستن يقول إن الخطوة ستعيق الإمدادت للجنود الروس العرب والعالم
-
الكشف عن عملة بريطانيا الحاملة لصورة الملك تشارلز.. وهذا ما سيكتب عليها!لأول مرة عملات معدنية تذكارية بقيمة 5 و50 بنساً تكريماً لحياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية قصص اقتصادية
-
والدة الصيدلي المقتول بيد أسرة زوجته: "شغّلوا مزيكا بصوت عالٍ وألقوه من الشرفة"تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت أن الخلافات الأسرية بين الصيدلي وزوجته دفعتها للحضور مع آخرين إلى المنزل لإجباره على تطليق زوجته الثانية، ثم وقعت اشتباكات بينهما وبعدها تم إلقاؤه من الشرفة مصر