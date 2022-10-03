إطلاق مقاتلات هندية بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية
القوات الجوية الهندية: تلقينا إشارة من طهران لتجاهل التهديد واستمرت الرحلة إلى وجهتها النهائية
أعلنت القوات الجوية الهندية، اليوم الاثنين، إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية، في تحذير تم تجاهله فيما بعد.
وقالت القوات الجوية الهندية إنها أرسلت بشكل مؤقت طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية.
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ومن جهتها، قالت وكالة "مهر" الإيرانية: "تلقت شرطة دلهي رسالة من طائرة ماهان الإيرانية الساعة 9:20 اليوم، بخصوص تهديد بوجود قنبلة، وطلب قائد الطائرة الهبوط الاضطراري في مطار نيودلهي".
وفي وقت لاحق، أفادت القوات الجوية الهندية في بيان، أنها تلقت معلومات من طهران تفيد بتجاهل الأمر، وواصلت الرحلة طريقها.
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