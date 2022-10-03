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خامنئي: الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني مخطط لها

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Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei meets with Venezuelan President Nicolas Maduro (not pictured), in Tehran, Iran June 11, 2022. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
المرشد الإيراني علي خامنئي
احتجاجات إيران

خامنئي: الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني مخطط لها

في أول موقف له منذ بدء الاحتجاجات في 17 سبتمبر.. المرشد الإيراني يعلن عن دعمه القوي لقوات الأمن بوجه المحتجين

العربية.نت

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اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان خلف الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وقال خامنئي اليوم الاثنين: "أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها" من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل "ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما"، وذلك في تصريحات على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران، وفق موقعه الرسمي.

من الاحتجاجات في طهران
من الاحتجاجات في طهران

وشدد على أن هذه الاحتجاجات كانت مزمعة ولم ينظمها "إيرانيون عاديون"، في أول تعليق له على الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ 17 سبتمبر الماضي. وتابع قائلاً إن "بعض الناس تسببوا في انعدام الأمن في الشوارع"، مضيفاً أنه كانت هناك "أعمال شغب" مخطط لها.

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كما أعرب خامنئي عن دعمه القوي لقوات الأمن، قائلاً إنهم واجهوا إجحافاً خلال الاحتجاجات.

وادعى خامنئي أن وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً "حطم قلبي بشدة"، واصفاً الأمر بأنه "حادثة مريرة".

تأتي تصريحات خامنئي بعدما سقط عشرات القتلى والجرحى جراء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة في إيران منذ أكثر من أسبوعين عقب وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بالحجاب الشرعي.

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