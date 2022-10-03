خامنئي: الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني مخطط لها
في أول موقف له منذ بدء الاحتجاجات في 17 سبتمبر.. المرشد الإيراني يعلن عن دعمه القوي لقوات الأمن بوجه المحتجين
اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان خلف الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.
وقال خامنئي اليوم الاثنين: "أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها" من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل "ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما"، وذلك في تصريحات على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران، وفق موقعه الرسمي.
وشدد على أن هذه الاحتجاجات كانت مزمعة ولم ينظمها "إيرانيون عاديون"، في أول تعليق له على الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ 17 سبتمبر الماضي. وتابع قائلاً إن "بعض الناس تسببوا في انعدام الأمن في الشوارع"، مضيفاً أنه كانت هناك "أعمال شغب" مخطط لها.
كما أعرب خامنئي عن دعمه القوي لقوات الأمن، قائلاً إنهم واجهوا إجحافاً خلال الاحتجاجات.
وادعى خامنئي أن وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً "حطم قلبي بشدة"، واصفاً الأمر بأنه "حادثة مريرة".
تأتي تصريحات خامنئي بعدما سقط عشرات القتلى والجرحى جراء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة في إيران منذ أكثر من أسبوعين عقب وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بالحجاب الشرعي.
-
7 خطوات ذهبية لتربية الأطفال دون إفراط أو إفسادينبغي غرس الشعور بالاستحقاق والامتنان لدى الأطفال كي يستطيعوا مجابهة مصاعب الحياة المحتملة مستقبلًا صحة
-
إسرائيل وتوتال إنرجيز تجريان محادثات في باريس بشأن حقل غاز قبالة لبنانمقترح بشأن تقاسم أرباح محتملة من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي طاقة
-
اختفوا بالصحراء.. اللحظات الأولى للعثور على جثث صائدي الصقور بمصرأهالي مطروح وبرج العرب والبحيرة عثروا على سيارة المفقودين في منطقة نائية بصحراء الضبعة مصر