.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مدير السي آي آي: تظاهرات إيران صاعقة!

  • الخط
A picture obtained by AFP outside Iran on September 21, 2022, shows Iranian demonstrators burning a rubbish bin in the capital Tehran during a protest for Mahsa Amini, days after she died in police custody. Protests spread to 15 cities across Iran overnight over the death of the young woman Mahsa Amini after her arrest by the country's morality police, state media reported today.In the fifth night of street rallies, police used tear gas and made arrests to disperse crowds of up to 1,000 people, the official IRNA news agency said.
من الظاهرات في طهران (فرانس برس)

مدير السي آي آي: تظاهرات إيران صاعقة!

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما لا تزال التظاهرات مستمرة في إيران لأكثر من أسبوعين، تنديدا بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، أكدت المخابرات الأميركية أن استمرار تلك الاحتجاجات ومدة انتشارها أمر مفاجئ فعلا.

بايدن يتوعد بعقوبات تطال المسؤولين عن العنف ضد المحتجين في إيران أميركا احتجاجات إيران بايدن يتوعد بعقوبات تطال المسؤولين عن العنف ضد المحتجين في إيران

فقد وصف مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، "مدى انتشار تلك الاحتجاجات بالصاعق"، لاسيما أنها طالت عشرات المدن والمحافظات، وشتى الطبقات أيضاً.

"فاض بهم الكيل"

واعتبر بيرنز في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية، أن الشباب الإيراني اكتفى من القمع السياسي للسلطات الإيرانية.

كما رأى أن الإيرانيين الشباب لاسيما النساء، فاض بهم الكيل، سواء من الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، أو الفساد والقيود الاجتماعية والقمع السياسي في البلاد، ما جعلهم مستعدين للمخاطرة بكل شجاعة.

من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- رويترز)
من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- رويترز)

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، أمس الاثنين، أن بلاده "ستفرض هذا الأسبوع أكلافاً إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين"، معربا عن قلقه الشديد إزاء التقارير الواردة عن استمرار العنف المتزايد ضد المحتجين في إيران، بما في ذلك ضد الطلاب والنساء.

فيما اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، واشنطن وتل أبيب بالوقوف وراء المتظاهرين والمشاغبين.

شعلة مهسا

يذكر أن أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.

وقد أشعلت وفاتها نار الغضب في إيران حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام، بالإضافة إلى الفساد والقمع.

محتجات يحملن صورة مهسا أميني(رويترز)
محتجات يحملن صورة مهسا أميني(رويترز)

وشكلت التظاهرات التي عمت عشرات المدن في كافة أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية ولا تزال، شاملة مختلف الأعراق والطبقات، الاحتجاجات الأكبر منذ تلك التي خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، وأفيد وقتها بمقتل 1500 شخص (حسب رويترز) في حملات قمع ضد المتظاهرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمران خان ينجو من قضية ازدراء القضاء.. ما هي عقوبتها؟ عمران خان ينجو من قضية ازدراء القضاء.. ما هي عقوبتها؟
اكتشف المزيد