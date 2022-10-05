شاهد.. ممثلة فرنسية شهيرة تتضامن مع الإيرانيات وتقص شعرها

خلّفت وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق في طهران، موجة غضب عارمة في إيران وخارجها وصلت إلى جميع أنحاء العالم.

وأصبح أبرز أسلوب للتعبير عن هذا الغضب "قص الشعر"، حيث قامت العديد من النساء بقص شعرهن في العلن خلال مظاهرات مستمرة حتى اليوم في البلاد، رافعات شعار "امرأة حياة، حرية".

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كما لم يقتصر الأمر على الإيرانيات فقط، بل نشرت العديد من النساء حول العالم مقاطع فيديو لأنفسهن أثناء قص شعرهن، تضامناً مع المحتجات.

ولعل أحدث المتضامنين، الممثلة الفرنسية الشهيرة جولييت بينوش.

فقد نشرت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" وهي تقص أطراف شعرها، لتلحقها نجمات فرنسيات أخريات أيضا.

وكتبت الفنانة الشهيرة في التعليق على المقطع "تضامنا مع الحق بالحرية للنساء في إيران". وأشارت بينوش إلى قصة مهسا التي قتلت وهي في عمر 22 سنة لاتهامها بارتداء الحجاب بشكل غير لائق، مبينة أن الإيرانيين انتفضوا بعد وفاتها مخاطرين بحياتهم.

يذكر أن الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، كانت توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.

وقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه. كما شاركن بقص شعرهن في داخل إيران وجميع دول العالم.