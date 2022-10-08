رئيس أركان الجيش الإيراني يهدد المحتجين.. "سنعيد الأمن"

هدد رئيس الأركان في الجيش الإيراني محمد باقري، مواطنيه المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف سبتمبر الماضي، قائلاً إن القوات المسلحة ستعيد الأمن إلى البلاد.

وأضاف باقري، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، أن الشعب الإيراني يواجه حالياً "تهديدات مركبة في مختلف المجالات"، مؤكداً أهمية الاستعداد لها.

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يأتي هذا بينما دخلت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني أسبوعها الرابع رغم الحملة الأمنية الدامية، إذ رددت طالبات المدارس الشعارات ونفّذ العمال إضرابات، بينما اندلعت صدامات في الشوارع في أنحاء إيران اليوم.

وأثارت وفاة الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها في طهران على أيدي شرطة الأخلاق التي اعتبرت أنها لم تكن ملتزمة بقواعد الحجاب، غضباً شعبياً واسعاً.

وتفرض السلطات الإيرانية قيوداً على خدمة الإنترنت بهدف عرقلة محاولات التجمّع ومنع انتشار صور الحملة الأمنية.

وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن 92 متظاهراً على الأقل قتلوا في الحملة الأمنية التي أججت التوتر بين إيران والغرب، لا سيما الولايات المتحدة.

واتّهمت إيران مراراً قوى خارجية بإشعال الاحتجاجات، وأعلنت الأسبوع الماضي أنه تم توقيف تسعة أجانب من دول بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا.