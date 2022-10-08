شاهد إيرانيات يتحدين رئيسي خلال زيارته جامعتهن.. "اغرب عن وجهنا"

مع دخول أحدث موجة احتجاجات عامة أسبوعها الرابع في إيران، أظهرت مقاطع فيديو التقطت من أنحاء مختلفة من البلاد التحاق عدد من المدن بالمظاهرات المناوئة للنظام مع استمرار الطلاب بتحركاتهم داخل وخارج جامعاتهم.

مشهد متداول يوثق شجاعة امرأة إيرانية في مدينة مشهد لم تتراجع خطوة للوراء.. إثر تعرضها للضرب المبرح على يد عناصر أمنية فقدت النخوة #العربية pic.twitter.com/LwvfrUruEy — العربية (@AlArabiya) October 8, 2022

وواصل أصحاب المتاجر وباعة الأسواق في عدد من المدن الكردية الإيرانية الإضراب، السبت، دعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني.

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فيما انطلقت مظاهرات في طهران ورشت وكرج ومشهد وعبادان وشاهين شهر وأراك. كما تظاهر طلاب الجامعات في العاصمة الإيرانية.

وبحسب مقاطع الفيديو، فقد أغلق أصحاب المتاجر والباعة محلاتهم في مدن سنندج ومريوان وبوكان وسقز.

ضحية جديدة.. مشاهد لفتاة إيرانية مضرجة في دمائها بعد أن أطلق الأمن الإيراني النار عليها#العربية pic.twitter.com/v5jir9693N — العربية (@AlArabiya) October 8, 2022

كما انضمت سنندج عاصمة كردستان إيران ومدينة سقز بكردستان إيران إلى الإضراب العام المتواصل للأسبوع الرابع، يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر إيرانية عن إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين بمدينتي سنندج وسقز، ما أدى إلى مقتل شخصين.

اندلعت احتجاجات في مدينة شيراز مركز محافظة فارس في إيران، كما أقدم المتظاهرون على إشعال النيران في الطرق الرئيسية.

وقال ناشطون إن طالبات في طهران رددن "اغرب عن وجهنا" خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحرم جامعتهن، اليوم السبت، وإدانته لاحتجاجات المتظاهرين الغاضبين لوفاة شابة أثناء احتجازها لدى الشرطة.

ووصف رئيسي المتظاهرين على مقتل مهسا أميني بـ"الذباب" خلال قصيدة قرأها في جامعة الزهراء بطهران.

ودعا رئيسي طلبة وأساتذة الجامعات إلى التصدي للمحتجين الذين سماهم أعداء إيران، وإفشال مخططاتهم في تحقيق أهدافهم الشريرة داخل الجامعات.

At the same time Ebrahim Raisi visited Al-Zahra University in Tehran today, students chanted "Raisi get lost" and "Mullahs must get lost!" #مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolutionpic.twitter.com/83IBjgLTk7 — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 8, 2022

ونشر حساب "تصوير 1500" على تويتر مقطعا مصورا قال إنه لطالبات يهتفن "اغرب عن وجهنا يا رئيسي" و"اغربوا عن وجهنا يا ملالي" بينما كان الرئيس يزور حرم جامعتهن.

وبالإضافة إلى الإضرابات، تم نشر مقاطع فيديو من سنندج، منذ صباح السبت، يظهر فيها مرافقة المواطنين للاحتجاجات من خلال إطلاق أبواق سياراتهم في الشوارع.

وهتفت طالبات مدارس سقز كذلك أثناء الوجود في محيط المدارس، بشعارات مثل "الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

وبينما بدأ طلاب العديد من الجامعات الإيرانية إضرابًا منذ الأسبوع الماضي تماشيًا مع انتفاضة الشعب الإيراني واحتجاجًا على الجو الأمني في الجامعات، امتدت الإضرابات أيضًا إلى النقابات والطبقات الأخرى.

وقبل ذلك، طلب عدد من الشخصيات السياسية والفنية والأكاديمية البارزة في الخارج، إضافة إلى 400 كاتب ومترجم داخل إيران وخارجها، في إعلانات منفصلة، من مختلف المجموعات والنقابات بدء إضرابات حتى تثمر الحركة الاحتجاجية.