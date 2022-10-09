مقتل ضابط بالحرس الثوري في عاصمة كردستان إيران

في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات واستمرارها للأسبوع الثالث في معظم مدن إيران، أفادت وكالة مهر اليوم الأحد بمقتل أحد كوادر الحرس الثوري خلال ما وصفتها بأحداث "الشغب" التي وقعت أمس السبت في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان بغرب البلاد.

وقالت الوكالة إن غلام رضا بامدي أحد كوادر فيلق (بيت المقدس) التابع للحرس الثوري في المحافظة قُتل، مشيرة إلى مقتل قائد وحدة النجدة بقوى الأمن الداخلي في مدينة مريوان بالمحافظة قبل عدة أيام.

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مقتل 3 من الحرس

يأتي هذا الإعلان، بعد أسبوع من تأكيد الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره، وقوات التعبئة الشعبية "البسيج" في اشتباكات في زاهدان بمحافظة بلوشستان.

كما قتل أيضا مسؤول استخبارات فيلق "سلمان" التابع للحرس الثوري الإيراني في الاشتباكات، وأصيب 3 عناصر من فيلق القدس التابع للحرس.

تأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات عارمة تشهدها البلاد، بعد مقتل مهسا أميني أثناء اعتقالها من شرطة الأخلاق.