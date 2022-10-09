مقتل ضابط بالحرس الثوري في عاصمة كردستان إيران

في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات واستمرارها للأسبوع الثالث في معظم مدن إيران، أفادت وكالة مهر اليوم الأحد بمقتل أحد كوادر الحرس الثوري خلال ما وصفتها بأحداث "الشغب" التي وقعت أمس السبت في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان بغرب البلاد.
وقالت الوكالة إن غلام رضا بامدي أحد كوادر فيلق (بيت المقدس) التابع للحرس الثوري في المحافظة قُتل، مشيرة إلى مقتل قائد وحدة النجدة بقوى الأمن الداخلي في مدينة مريوان بالمحافظة قبل عدة أيام.
مقتل 3 من الحرس
يأتي هذا الإعلان، بعد أسبوع من تأكيد الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره، وقوات التعبئة الشعبية "البسيج" في اشتباكات في زاهدان بمحافظة بلوشستان.
كما قتل أيضا مسؤول استخبارات فيلق "سلمان" التابع للحرس الثوري الإيراني في الاشتباكات، وأصيب 3 عناصر من فيلق القدس التابع للحرس.
تأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات عارمة تشهدها البلاد، بعد مقتل مهسا أميني أثناء اعتقالها من شرطة الأخلاق.
-
موسكو تحذر الغرب..تسليم كييف أسلحة بعيدة المدى خط أحمرجددت روسيا تحذير الغرب من إغداق مزيد من الأسلحة المتطورة على كييف.فقد نبه مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي ... العرب والعالم
-
حبس وتهديد وزواج عرفي.. عروس الإسماعيلية تفجر زوبعةبعد إلقاء القبض على زوجها بتهمة التعدي عليها بالضرب مجدداً، عادت "عروس الإسماعيلية" التي شغلت المصريين قبل أشهر لتتصدر المشهد.تهديد باستخدام السلاحفقد ... مصر
-
ميلوني لفرنسا: تصريحات وزيرتكم تهديد غير مقبولبدأت المعركة الكلامية مبكرا بين روما وباريس، فقد اعتبرت جورجيا ميلوني زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) والمرشحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، تصريحات وزيرة ... العرب والعالم