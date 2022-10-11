الطاقة الذرية: إيران تسارع في التوسع بتخصيب اليورانيوم

أظهر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تسابق الزمن لتكثيف تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز.

وقال تقرير الوكالة إن ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-6" التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب بدأت العمل.

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وأضاف أن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-2 إم" لتنضم إلى 12 جهازاً في المنشأة.

وأوضح التقرير أن مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-4" وستَّ مجموعات من أجهزة "آي.آر-2 إم" تم تركيبها بالكامل، ولكن لم يتم استخدامها بعد في التخصيب.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي قال، الجمعة، إن جميع المشاركين في مفاوضات الاتفاق النووي كانوا قد توصلوا بالفعل إلى توافق حول إحيائه في مارس الماضي، ثم في أغسطس الماضي، لكن إيران كانت تتقدم بطلبات جديدة في كل مرة.

تصريحات مالي جاءت رداً على تصريحات عبد اللهيان بأن الأطراف المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قريبة جداً من التوصل لاتفاق.

كما أشار مالي إلى أن طلبات إيران "كانت إما غير واقعية أو أنها لا علاقة لها بالمحادثات النووية".