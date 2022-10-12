تقرير: الحرس الثوري يتأهب لعمليات برية في كردستان العراق

للأسبوع الرابع، تتواصل الإضرابات والتجمعات والاحتجاجات في إيران. ورغم القمع الدموي المميت للمتظاهرين صدرت دعوات جديدة، بما في ذلك من شباب أحياء طهران وعمال صناعة النفط، لتنظيم تجمعات وإضرابات حاشدة على مستوى البلاد اليوم الأربعاء، 12 أكتوبر (تشرين الأول).

ومع احتدام الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي على أثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" عن تأهب الحرس الثوري الإيراني للقيام بعمليات برية في إقليم كردستان العراق، لاستهداف مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة.

شكّلوا كلمة "دم" باللغة الفارسية.. طلاب إحدى جامعات #طهران يقفون سوياً لتشكيل كلمة "دم"، احتجاجاً على القمع الدموي الذي يمارسه النظام الإيراني#العربية pic.twitter.com/vt80Aj3OMp — العربية (@AlArabiya) October 11, 2022

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وعبرت مجموعات حقوقية عن قلقها إزاء حملة أمنية في مدينة سنندج. وأفادت "رويترز" بأن مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دبابات تُنقل إلى المناطق الكردية التي كانت مراكز محورية في حملة قمع الاحتجاجات.

صعوبة بإرسال أدلة بالفيديو

بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة "هه نغاو" الحقوقية أن طائرة حربية إيرانية وصلت ليلاً إلى مطار المدينة، وأن حافلات تقل عناصر من القوات الخاصة كانت في طريقها إلى المدينة آتية من مناطق أخرى.

وتصاعدت الاحتجاجات بشكل خاص في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان في شمال غرب إيران وهي المنطقة التي تنحدر منها أميني. وتخشى مجموعات حقوقية سقوط عدد كبير من القتلى وتتهم السلطات بقصف أحياء سكنية.

ونبهت مجموعة هنكاو غير الحكومية ومقرها أوسلو إلى أن الأهالي يواجهون صعوبة في إرسال أدلة بالفيديو للأحداث، بسبب القيود على الانترنت، لكنها أكدت مقتل طفل في السابعة من العمر ليل الأحد. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من التقارير على الفور.

وأضافت هنكاو بأن سبعة أشخاص على الأقل تأكد مقتلهم على أيدي قوات الأمن في سنندج ومدن أخرى يسكنها الأكراد، منذ السبت.

وعبرت منظمة العفو الدولية عن "القلق إزاء قمع الاحتجاجات في سنندج وسط تقارير عن استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية وإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي بما في ذلك في منازل سكنية".

تأهب في الوحدات البرية للحرس الثوري

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر مطلعة في طهران أن قوات الحرس الثوري أعلنت تأهباً في الوحدات البرية للقيام بعمليات محدودة لاستهداف مواقع حزب "كومولة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" المعارضَين. وقالت المصادر إن وحدات من قوات الحرس الثوري تلقت أوامر بالتوجه إلى المنطقة المتوترة.

وكان عمال مصفاة عبادان، جنوب غربي إيران، انضموا الثلاثاء إلى الإضرابات العمالية التي نظمها عمال شركات النفط على مستوى البلاد.

وأضرب عمال البتروكيماويات في مصفاة عبادان، منذ ساعات الصباح الأولى وتجمعوا أمام البوابة رقم 14، تضامناً مع الاحتجاجات المستمرة في عموم البلاد إضافةً لمطالب أخرى تتعلق بعدم دفع الأجور لشهور.

وأتت هذه التحركات العمالية في وقت تشهد إيران منذ أسابيع، احتجاجات واسعة على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.