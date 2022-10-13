ترهيب جديد.. أعلى قاض بإيران يأمر بمعاقبة المحتجين

في محاولات جديدة لترهيب المحتجين الذين ما فتئوا يهتفون في الشوارع ضد السلطات الإيرانية منذ أسابيع، أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي اليوم الخميس أنه أمر القضاة بإصدار أحكام قاسية على المتظاهرين الذين وصفهم بـ"العناصر الرئيسية في أعمال الشغب".

وأضاف "لقد أصدرت تعليمات لقضاتنا بتجنب إظهار التعاطف غير الضروري مع العناصر الرئيسية التي تقف وراء أعمال الشغب وإصدار أحكام قاسية عليهم"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

مادة اعلانية

منذ وفاة مهسا أميني

يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الفائت، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.

كما عمدت السلطات إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة، بشكل متقطع.

وأمس الأربعاء أعلنت شبكة ‏"نت بلوكس"، وهي هيئة مراقبة حرية الإنترنت حول العالم، أن اضطراباً واسع النطاق في الوصول إلى الإنترنت شهدته إيران منذ صباح الأربعاء، تزامنا مع الدعوة إلى تنظيم تظاهرات واسعة على مستوى البلاد.

غضب حول عدة قضايا

يشار إلى أن وفاة أميني أشعلت منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة.

فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.