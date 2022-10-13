تقرير: احتجاجات إيران تحدث "تصدعات" بين النخبة الحاكمة

بدأت "التصدعات" الأولى بالظهور بين النخبة السياسية الإيرانية على مدار شهر من الاحتجاجات التي قادتها النساء في البلاد، حيث دعت شخصية بارزة إلى إعادة النظر في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي والاعتراف بأن الاحتجاجات لها جذور سياسية عميقة وليست مجرد نتاج "حراك" أميركي أو إسرائيلي، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "الغاردينز"

جاءت الدعوة لضبط النفس من علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني. تناقضت لهجته مع استمرار الخط المتشدد الأربعاء من المرشد علي خامنئي والبرلمان وقوات الأمن، فضلا عن الجهود المتضافرة لتقويض مصداقية عائلة مهسا أميني ، المرأة الكردية البالغة من العمر 22 عاما التي توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الشهر الماضي، مما أثار موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

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الإطاحة بالنظام بأكمله

وكان المحتجون قد دعوا إلى مسيرة حاشدة في طهران الأربعاء بعد أعمال عنف وقعت في العاصمة وفي بلدات سنندج وساقز وبوكان ودهغولان الكردية. وظلت العديد من المتاجر مغلقة احتجاجا على النظام ، في حين فرقت قوات الأمن مظاهرة بقيادة نقابة المحامين في طهران.

استمر انقطاع الإنترنت في محاولة لوقف تجمع المتظاهرين، حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الكثيرين في الشوارع لم يعودوا مهتمين فقط بمراقبة الحجاب، بل يريدون الإطاحة بالنظام بأكمله.

وقال مركز حقوق الإنسان الإيراني ومقره أوسلو إن عدد القتلى تجاوز 200. كما حُكم على السياسي الإصلاحي المعروف مصطفى تاج زاده بالسجن ثماني سنوات بتهمة التواطؤ مع آخرين ضد النظام. وقال المدعي العام في طهران علي صالحي إن 60 لائحة اتهام صدرت ضد مثيري الشغب في العاصمة.

لكن في إشارة إلى أن خط الحكومة المتشدد أحادي البعد ليس عالميًا، كسر لاريجاني فترة طويلة من الصمت للتشكيك في فرض الدولة المفرط للحجاب، وهي القضية التي ربما أدت إلى وفاة أميني.

وفي مقابلة مطولة مع موقع إخباري إيراني، حذر من أن التطرف في فرض الأعراف الاجتماعية يؤدي إلى ردود فعل متطرفة. للحجاب حل ثقافي لا يحتاج لمراسيم واستفتاءات. إنني أقدر خدمات قوات الشرطة والباسيج [الميليشيات شبه العسكرية] ، لكن هذا العبء المتمثل في تشجيع الحجاب لا ينبغي أن يقع على عاتقهم ".

وتابع: "لا شك في أنه عندما تنتشر ظاهرة ثقافية، فإن الاستجابة الصارمة لها ليست العلاج. الناس والشباب الذين يأتون إلى الشوارع هم أطفالنا. في الأسرة ، إذا ارتكب طفل جريمة ، يحاولون إرشاده إلى الطريق الصحيح ، يحتاج المجتمع إلى مزيد من التسامح ".

فترة حكم الشاه

وأضاف: "الأمر أشبه بإنسان يعاني من الصداع النصفي، لكننا نكتب له وصفة طبية كشخص مصاب بمرض في القلب وكل شرايينه مغلقة. في موضوع الحجاب كنا في هذا الوضع ".

وأشار لاريجاني إلى أنه "خلال فترة حكم الشاه قبل عام 1979، لم يتم تشجيع الحجاب، لكن الكثير من الناس ارتدوا الحجاب طواعية. الحكومة الإسلامية تعني أن يدير الناس شؤونهم بأنفسهم. إنه نفس الشيء من حيث العدالة الاجتماعية. إذا كان الناس يديرون الشؤون ، تزدهر مواهبهم. المشكلة هي أنه في حالة عدم تنفيذ الشباب لأحد أحكام الشريعة بشكل صحيح من وجهة نظر فكرية واجتماعية، فهذا ليس خطأ بنسبة 100٪."

كما رفض النظرية التي تم الترويج لها على نطاق واسع بأن المجتمع الإسلامي الإيراني قد ينهار بالطريقة التي سقطت بها الأندلس - وفقًا لبعض العلماء - في المسيحية في القرن الخامس عشر بسبب إلغاء شرط ارتداء الحجاب ".

الانتقادات تتسلل إلى الصحافة

كان لاريجاني شخصية محورية في السياسة الإيرانية منذ عقود. وقد مُنع من الترشح للرئاسة العام الماضي ظاهريًا لأن مجلس الوصاية اعتبره غير مؤهل، لكن في الواقع بسبب التهديد الذي شكله للفائز إبراهيم رئيسي، المرشح الذي يفضله المرشد الأعلى.

كما تتسلل الانتقادات إلى الصحافة التي تخضع لرقابة مشددة والتي تنحرف من شجب أعمال الشغب إلى رفض فكرة وجود أي احتجاجات. "ما يحدث حاليًا على مستوى الحكم في بلدنا لا يقوم على فصل السلطات ولا [إدراج] وجهات نظر متنوعة في الإدارة"، هذا ما ورد في مقال في صحيفة Jomhuri-ye Eslami اليومية.

وقالت: "لقد شهدنا عواقب وجهة نظر غير شاملة [للحكم] في بلدنا على مدى الأشهر الـ 14 الماضية".