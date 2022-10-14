لوحة ضخمة في طهران بصور عشرات النساء.. وحذف مفاجئ!

على وقع الاحتجاجات الواسعة التي عمت البلاد منذ ما يقارب الشهر، تنديداً بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني، ومطالبة برفع القيود عن النساء، اضطرت إحدى المنظمات الفنية الشهيرة في إيران، التي تروج عادة لأعمال مؤيدة "للثورة الإسلامية"، إلى سحب جدارية ضخمة كانت نصبتها وسط العاصمة.

فقد استبدلت منظمة "أوج" للفنون والإعلام التي عرفت بإنتاجات سينمائية وثقافية مؤيدة للحكم المتشدد في البلاد، اليوم الجمعة، جدارية ضخمة تمثّل صور نساء إيرانيات مشهورات، بأخرى تحمل فقط شعار: "نساء أرضي، إيران" على خلفية بيضاء.

مادة اعلانية

مشاهير طالبن بحذف صورهن

فبعد يوم واحد من رفعها في ساحة وليعصر، أحد أكثر الميادين ازدحاما في طهران، طالبت العديد ممن ظهرت صورهن عليها من شخصيات رياضية وثقافية وسياسية وفنية بسحبها، بعدما أثارت جدلاً في ظل الاحتجاجات.

ومن ضمن من ظهرت صورهن عالمة الرياضيات الراحلة مريم ميرزا خاني، والشخصية الثورية في مطلع القرن العشرين بيبي مريم بختياري، بالإضافة إلى الشاعرة بروين اعتصامي.

فيما زعمت وكالة "فارس" الرسمية أن تلك الخطوة أتت بعدما طلبت بعض اللواتي نشرت صورهن، إزالتها بسبب "عدم التنسيق" معهن بشكل مسبق.

"أنا والدة مهسا"

إلا أن الممثلة الإيرانية فاطمة معتمد آريا، ظهرت في شريط فيديو مساء أمس الخميس عبر مواقع التواصل، مطالبة بتأثر بالغ أن تزال صورتها من الجدارية.

وقالت "الممثلة الشهيرة التي ظهرت دون حجاب :أنا والدة مهسا، أنا والدة سارينا، أنا والدة كل الأطفال الذين قتلوا على هذه الأرض، أنا والدة كل إيران، لست امرأة في أرض قتلة".

فيما أظهرت الثواني الأخيرة من الشريط وكأنها جالسة في المقعد الأمامي لسيارة تمر قرب الجدارية.

يشار إلى أنه غالبا ما ترفع في ساحة وليعصر، جداريات ضخمة تحمل رسائل رمزية مرتبطة بظروف آنية، أو ذات طبيعة اجتماعية أو سياسية أو حتى دينية.

لكن نصب الجدارية المذكورة أتى هذه المرة، وسط غضب عارم يعم البلاد، لاسيما من قبل النساء الشابات.

فمنذ وفاة أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

إذ أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.