بالصور.. كيف كانت الحياة في إيران قبل ثورة الخميني؟

على وقع موجة الاحتجاجات التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الأسابيع الماضية، عاود إيرانيون استذكار كيف كانت حياتهم قبل ثورة الخميني عام 1979.

فقد شارك العديد من الناشطين على مواقع التواصل صور سيدات إيرانيات قبل أن تنقلب حياتهم رأسا على عقب.

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كما شددوا على أن القوانين الصارمة التي فرضتها السلطات غيّرت ملامح المجتمع الإيراني بأكمله، وفقاً لما نشره موقع "بيتا بيكسل".

أزياء معاصرة وإطلالات

وقد أظهرت الصور سيدات إيرانيات مواكبات للأزياء المعاصرة آنذاك في إطلالاتهن، دون أي خوف من "شرطة أخلاق"، في حين ارتدى الرجال الجينز بكل حرّية.









إلى ذلك، قارنوا الحياة قبل 1979 وبعدها، حين كان النساء يتمتعن بحقوق كثيرة بينها المطالبة بالطلاق وحظر الزواج لمن هن دون سن 15 عاماً، والاختلاط والتشجيع على العمل، والتعليم والجامعات.

في حين أن النظام الحالي قمع الحريات وسحب حقوقا كثيرة من المرأة.

وفاة أميني

أتت تلك الصور لتواكب الاحتجاجات المستمرة في البلاد، تنديدا بمقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، التي توفيت في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأدى موتها إلى موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في الخارج.

فيما تصدرت الشابات الإيرانيات تلك التظاهرات وأطلقن هتافات منددة بالحكومة.

كما عمدن إلى خلع حجابهن ومواجهة قوات الأمن في الشارع.