مذبحة.. شاهد يروي"الأمن الإيراني أطلق النار على المصلين"

مع استمرار الاحتجاجات في إيران وسط حملة القمع العنيفة التي تشنّها السلطات منذ أسابيع محاولة وقفها، بدأت بعض الفظائع تتكشف.

فقد نفذت قوات الأمن الإيرانية، مجرزة مروّعة أواخر الشهر الماضي، حين أطلقت النار على مصلين في منطقة زهدان ما تسبب بمقتل مايقارب 100 مصلي وإصابة العشرات، بحسب ما روى شهود عيان.

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"مذبحة كاملة الأوصاف"

وأكد جمشيد، الشاب البالغ من العمر 28 عاماً، والذي كان من بين المصلّين، أنها كانت مذبحة فعلاً، مشيراً إلى أن قوات الأمن بدأت إطلاق النار بشكل عشوائي بينما كانت رؤس الناس تنحني للصلاة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

Even after the Iranian government massacred the people of #Zahedan and killed 90 people in one day, they continue to fight.



This video was taken yesterday. #مهسا_امینی #IranRevolution pic.twitter.com/TEvZ2JanXX — Scenes From The Iranian Revolution (@IranScenes) October 14, 2022

كما أوضح أن مجموعة صغيرة من المصلين كانت خرجت في ذاك اليوم من المسجد الكبير في زاهدان وهي مدينة في جنوب شرق إيران تضم أقلية البلوش العرقية، لمواجهة قوات الأمن المنتشرة في مركز للشرطة في الشارع المقابل، وبينما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة ورشقوا الضباط بالحجارة، اندفعت قوات الأمن إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على الحشد.

ومع تفرق المتظاهرين، طاردت الطلقات النارية انسحابهم نحو الجامع، حيث كان الآلاف ما زالوا يصلون.

لم يجدوا مخرجاً من الموت

إلى ذلك، أضاف الشاب الذي عرّف باسمه الأول فقط تجنباً للانتقام، أن ما جرى كانت "مذبحة كاملة الأوصاف لم يشاهدها حتى بالأفلام.

كما تابع أن الشبان ألقوا بأنفسهم أمام الأطفال وكبار السن لحمايتهم من الرصاص، في حين لم يجد الناس مخرجاً من الموت.

وشرح أن الناس بدأوا بحمل الجثث بينما كان آخرون على سجادات الصلاة، موضحاً أن الجامع تحوّل بدقائق إلى مسرح رعب، حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع.

على الرؤوس والقلوب

إلى ذلك، أكد 10 من سكان زاهدن، بينهم شهود ونشطاء وأفراد عائلات ضحايا، وطبيب ساعد في علاج أكثر من 150 شخصا من الجروح أن قوات الأمن أطلقت النار بشكل عشوائي على المتظاهرين العزل والمدنيين بالرصاص والغاز المسيل للدموع كما تم نشر طائرات هليكوبتر في تلك الليلة.

وأفاد شهود آخرين بأن الناجين بدأوا تكديس الجثث في السيارات وعلى سجادات الصلاة التي كانت تستخدم كنقالات ليتم استهدافهم في الشوارع.

في حين أكد رجل الدين حامد أن معظم الرصاصات استهدفت رؤوس وقلوب المصلين.

Islamic Republic's security forces opening incriminate fire on protestors in Zahedan, Iran after Friday prayers two weeks ago, so far we know of 95 people who have lost their lives.#Iran #MahsaAmini #OpIran

#مهسا_امینی #ایران pic.twitter.com/F9BVUyxNdF — Ali Hadji Jafari (@Ali_HJafari) October 15, 2022

وحاول بعض الجرحى الزحف بعيدا هربا من الرصاص بينما نزف آخرون حتى الموت على سجادات الصلاة وسط محاولة الناس جر المصابين إلى بر الأمان.لكن القناصين والضباط استمروا في اطلاق النار على الرجال والصبية الصغار في المسجد والمنطقة المحيطة والتي كانت تقام فيها صلاة الجمعة.

وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد رجال يبدو أنهم قناصون بملابس مدنية على سطح مركز الشرطة يطلقون النار في الشارع.

"الجمعة الدامية"

يشار إلى أن الحرس الثوري كان النار على المصلين في منطقة زهدان يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، ما تسبب بمقتل 100 مصل واصابة العشرات..

#IranRevolution2022—October 14, day 29

Sistan & Baluchestan, SE #Iran—"Death to the dictator" and "Death to disgrace #IRGC Basij forces," worshippers in Zahedan chanted following the Friday Prayer.#MahsaAmini🌹 pic.twitter.com/7rhF3LsN4v — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) October 14, 2022

وقد مثلت تلك المذبحة التي أطلق عليها السكان اسم "الجمعة الدامية"، أخطر عمل حكومي منذ بدء حملة قمع المظاهرات في جميع أنحاء البلاد قبل شهر، حيث قُتل ما بين 66 إلى 96 شخصا خلال ساعات، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.

يشار إلى أن الاحتجاجات بدأت منتصف سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة مهساء أميني إثر اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قانون الحكومة بشأن الحجاب.

إلا أن التظاهرات توسعت لتشمل دعوات أوسع لإسقاط نظام الحكم في البلاد، وسط سخط دولي وصل لفرض عقوبات بسبب حملة القمع العنيفة التي تنفّها قوات الأمن الإيرانية لقمع الاحتجاجات السلمية منذ أسابيع.