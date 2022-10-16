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This image obtained from the Iranian news agency IRNA on October 16, 2022, shows damage caused by a fire outside the building of the Evin prison, in the northwest of the Iranian capital Tehran. The unrest at the prison came as Iran has been rocked by weeks of protests since Mahsa Amini's death on September 16, three days after she was arrested by morality police in Tehran for allegedly violating the country's strict dress code for women.
الأضرار التي خلفها الحريق في سجن إيفين
سجون إيران

الغرب يحمل إيران مسؤولية سلامة السجناء ويطالبها بالشفافية

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: نراقب الوضع عن كثب بعد الحريق الذي أودى بحياة 4 سجناء

العربية.نت
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قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا طارق أحمد، الأحد، إن بلاده تراقب "عن كثب" الوضع بشأن حريق سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف الوزير البريطاني عبر "تويتر"، أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن ضمان سلامة جميع السجناء داخل السجن.

الدخان يتصاعد من سجن إيفين
الدخان يتصاعد من سجن إيفين

من جهته قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه أكد لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قلقه البالغ بشأن أحداث سجن إيفين في طهران.

وأعرب بوريل في تغريدة له على تويتر عن أمله في أن تتعامل السلطات الإيرانية بشفافية حول الأوضاع في سجن إيفين. وشدد بوريل على أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن سلامة جميع المحتجزين في السجن.

يأتي هذا بينما أودى الحريق الذي اندلع في سجن إيفين في طهران خلال ليل السبت-الأحد بأربعة سجناء على الأقل، بعد شهر على بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، حسب ما أعلنت السلطات، الأحد.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية، إن "أربعة سجناء لقوا حتفهم بسبب تنشق الدخان الناجم عن الحريق، وأصيب 61 آخرون"، مضيفاً أن أربعة من المصابين في "حالة خطرة".

فرق الإطفاء أمام مدخل السجن
فرق الإطفاء أمام مدخل السجن
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وكانت منظمات حقوقية أعربت، الأحد، عن مخاوف على حياة السجناء، بعد سماع طلقات نارية وانفجارات أثناء الحريق الذي اندلع داخل المجمع، الذي شوهد الدخان والنيران يخرجان منه، حسب ما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب ذوو سجناء ومنظمات حقوقية عن قلقهم على حياة نزلاء السجن، مشيرين إلى أن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع في المنشأة.

ويأتي الحريق، الذي ألقت طهران باللوم فيه على "أعمال شغب واشتباكات" وتمّت السيطرة عليه لاحقاً وفقاً للسلطات، في وقت تشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

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