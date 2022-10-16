محكمة أرجنتينية تسمح بمغادرة طاقم الطائرة الإيرانية الفنزويلية

سمحت الأرجنتين يوم السبت لطاقم طائرة الشحن الفنزويلية الخمسة، ومن ضمنهم ثلاثة إيرانيين الخروج وفقا لقرار صادر من محكمة في هذا البلد.

وأعلنت وسائل إعلام أرجنتينية أن القاضي فيديريكو فيلينا أصدر الإفراج عن ثلاثة إيرانيين وفنزويليين اثنين من طاقم طائرة الشحن من طراز بوينج 747 تابعة لشركة "إمتراسور" الفنزويلية التي تم شراؤها من شركة "ماهان إير" الإيرانية العام الماضي.

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ودخلت طائرة الشحن من طراز بوينج 747 الأرجنتين قادمة من المكسيك في 6 يونيو وغادرت بعد يومين إلى أوروغواي، لكن أوروغواي لم تسمح للطائرة بالهبوط على أراضيها فاضطرت للعودة إلى الأرجنتين، وتم حجزها في مطار في بوينس آيرس، وصودرت جوازات سفر طاقمها، ومنهم 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين.

أفرجت سلطات الأرجنتين عن 12 من أفراد طاقم طائرة الشحن الفنزويلية البالغ عددها 19 في 25 سبتمبر.

وكانت الأرجنتين قد احتجزت هذه الطائرة بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك شكوى من قبل منظمتين يهوديتين أرجنتينيتين إلى المحكمة، حيث طلبتا تقديم توضيح حول سبب ارتباط الأمر بإيران وطبيعة مهام الطائرة، وأعربتا عن قلقهما من أن هذه الطائرة قد تكون لها مهام "إرهابية".

كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية في أغسطس الماضي أنها تعتزم الاستيلاء على طائرة الشحن هذه لأنها تم شراؤها من شركة ماهان الإيرانية التي تخضع للعقوبات الأمريكية التي فرضت على الشركة في 12 أكتوبر 2011 بتهمة التعاون مع فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني في مجال نقل الأسلحة والمليشيات إلى سوريا.