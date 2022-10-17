واشنطن: سنستمر بتطبيق العقوبات على تبادل الأسلحة بين روسيا وإيران

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستمر بتطبيق العقوبات على تبادل الأسلحة بين روسيا وإيران.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا ترى أفقا لصفقة مع إيران لكن باب الدبلوماسية مفتوح.

الدفاع الأوكرانية للعربية: لدينا أدلة على أن المسيرات التي أسقطت في كييف إيرانية الصنع

#العربية pic.twitter.com/wR4Epy8LDE — العربية (@AlArabiya) October 17, 2022

مادة اعلانية

وكانت الولايات المتحدة قد هددت، الاثنين، بأنها ستتخذ إجراءات بحق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية بعد أن استخدمتها روسيا في ضربات قاتلة على كييف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "أي جهة تتعامل مع إيران قد تكون على علاقة بالطائرات المسيّرة أو تطوير الصواريخ الباليستية أو تدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا، يجب أن تكون حذرة جدا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة. لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد الجناة".

وقال يوري ساك، مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية في تصريحات خاصة لـ"العربية"، في وقت سابق الأحد، إن بلاده لديها أدلة على أن المسيرات التي أسقطت في كييف إيرانية الصنع، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات جادة تجاه إيران بسبب تزويدها روسيا بالمسيرات.

وأضاف مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت اليوم لهجمات من أكثر من 30 مسيرة روسية.

وطالب المجتمع الدولي بتزويد بلاده بمنظومات دفاع جوي، مشيرا إلى أن استهداف الهجمات الروسية لمنشآت الطاقة قبل الشتاء يعد من الأعمال "الإرهابية".