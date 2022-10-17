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طائرات مسيرة إيرانية الصنع (رويترز)
نووي إيران

واشنطن: سنستمر بتطبيق العقوبات على تبادل الأسلحة بين روسيا وإيران

البيت الأبيض: لا نرى أفقاً لصفقة مع إيران لكن باب الدبلوماسية مفتوح

العربية.نت، وكالات
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أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستمر بتطبيق العقوبات على تبادل الأسلحة بين روسيا وإيران.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا ترى أفقا لصفقة مع إيران لكن باب الدبلوماسية مفتوح.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت، الاثنين، بأنها ستتخذ إجراءات بحق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية بعد أن استخدمتها روسيا في ضربات قاتلة على كييف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "أي جهة تتعامل مع إيران قد تكون على علاقة بالطائرات المسيّرة أو تطوير الصواريخ الباليستية أو تدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا، يجب أن تكون حذرة جدا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة. لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد الجناة".

بعد ضرب كييف.. واشنطن تهدد بعقوبات على أي جهة على علاقة بمسيرات إيران  العرب والعالم ميليشيات إيران بعد ضرب كييف.. واشنطن تهدد بعقوبات على أي جهة على علاقة بمسيرات إيران 

وقال يوري ساك، مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية في تصريحات خاصة لـ"العربية"، في وقت سابق الأحد، إن بلاده لديها أدلة على أن المسيرات التي أسقطت في كييف إيرانية الصنع، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات جادة تجاه إيران بسبب تزويدها روسيا بالمسيرات.

وأضاف مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت اليوم لهجمات من أكثر من 30 مسيرة روسية.

وطالب المجتمع الدولي بتزويد بلاده بمنظومات دفاع جوي، مشيرا إلى أن استهداف الهجمات الروسية لمنشآت الطاقة قبل الشتاء يعد من الأعمال "الإرهابية".

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