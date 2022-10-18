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المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: لا علم لنا باستخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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وسط اتهامات دولية لروسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في شن هجمات على أوكرانيا، نفى الكرملين الأمر تماماً.

واشنطن: إيران تكذب بشأن مسيراتها.. وتنتهك قراراً أممياً أميركا روسيا و أوكرانيا واشنطن: إيران تكذب بشأن مسيراتها.. وتنتهك قراراً أممياً

فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء بلاده لطائرات دون طيار من إيران.

وأضاف في حديث للصحافيين، أن الكرملين لا يملك معلومات حول هذه المسألة، مطالباً بسؤال وزارة الدفاع.

أوروبا تؤكد

جاء ذلك بعدما كشف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن المنظمة ستحقق في معطيات إمداد روسيا بالطائرات دون طيار الإيرانية.

وأضاف بوريل في اجتماع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن هناك تقارير عن إمداد روسيا بالطائرات دون طيار إيرانية.

إيران تنفي وأميركا تكذّب

يشار إلى أن إيران كانت أكدت الأسبوع الماضي أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا.

في حين كذّب البيت الأبيض إيران، مؤكداً أن هناك أدلة واسعة النطاق على استخدام روسيا لطائرات إيرانية ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء.

ورصدت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136 في الأسابيع القليلة الماضية. وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة بينما لم يدل الكرملين بأي تعليق.

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