اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الاحتجاجات الإيرانية من 4
من الاحتجاجات الإيرانية
(4 صور)
احتجاجات إيران

المعارضة الإيرانية: مقتل أكثر من 400 متظاهر خلال الاحتجاجات

اعتقال 20 ألفاً خلال الاحتجاجات.. والبيت الأبيض يبحث عن طرق أخرى لمساعدة المحتجين السلميين في إيران

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مع تواصل الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص في صفوف المتظاهرين.

وأضاف أنه بحسب المعلومات التي تلقتها المعارضة، فقد تم اعتقال أكثر من 20 ألف شخص في البلاد.

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض في تصريحات لقناة "العربية"، إنه يبحث عن طرق أخرى لمساعدة المحتجين السلميين في إيران، كما حمّل البيت الأبيض نظام إيران مسؤولية قمع الاحتجاجات السلمية التي تشهدها المدن الإيرانية.

كما دانت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، مقتل العشرات في التظاهرات المتواصلة في إيران.

وقالت في تصريحات لـ"الحدث" إن الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات ضد المسؤولين السياسيين الإيرانيين والمسؤولين عن الشرطة الذين تولوا أعمال قمع التظاهرات.

ومع تواصل الاحتجاجات في إيران في مناطق متفرقة من البلاد، لاسيما ليلاً، منذ منتصف الشهر الماضي، توعدت مجدداً السلطات الأمنية المتظاهرين بالتصدي لهم.

سجين عنبر 8 يروي.. ماذا حدث قبل حريق سجن إيفين بإيران؟! إيران سجون إيران سجين عنبر 8 يروي.. ماذا حدث قبل حريق سجن إيفين بإيران؟!
تقرير أميركي: الأقليات العرقية قد تحسم مصير النظام في إيران إيران احتجاجات إيران تقرير أميركي: الأقليات العرقية قد تحسم مصير النظام في إيران

فقد اعتبر نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قاسم رضائي، في تصريحات الأربعاء، أنه لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى "الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن"، وفق تعبيره.

كما شدد على أن القوى الأمنية لن تتسامح أبداً مع المتظاهرين الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط