المعارضة الإيرانية: مقتل أكثر من 400 متظاهر خلال الاحتجاجات

مع تواصل الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص في صفوف المتظاهرين.

وأضاف أنه بحسب المعلومات التي تلقتها المعارضة، فقد تم اعتقال أكثر من 20 ألف شخص في البلاد.

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يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض في تصريحات لقناة "العربية"، إنه يبحث عن طرق أخرى لمساعدة المحتجين السلميين في إيران، كما حمّل البيت الأبيض نظام إيران مسؤولية قمع الاحتجاجات السلمية التي تشهدها المدن الإيرانية.

الناشطة الحقوقية تارا عزيزي: النساء أهم عوامل اشتعال الثورة ضد النظام الإيراني#إيران#الحدث pic.twitter.com/CbaLCOJtMl — ا لـحـدث (@AlHadath) October 20, 2022

كما دانت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، مقتل العشرات في التظاهرات المتواصلة في إيران.

وقالت في تصريحات لـ"الحدث" إن الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات ضد المسؤولين السياسيين الإيرانيين والمسؤولين عن الشرطة الذين تولوا أعمال قمع التظاهرات.

الباحث في الشأن الإيراني مسعود الفك: النظام لم يسمح للمقرر الأممي لحقوق الإنسان بزيارة #طهران منذ عقود خشية فضح انتهاكاتها #الحدث pic.twitter.com/Sy9SsOEb0S — ا لـحـدث (@AlHadath) October 20, 2022

ومع تواصل الاحتجاجات في إيران في مناطق متفرقة من البلاد، لاسيما ليلاً، منذ منتصف الشهر الماضي، توعدت مجدداً السلطات الأمنية المتظاهرين بالتصدي لهم.

فقد اعتبر نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قاسم رضائي، في تصريحات الأربعاء، أنه لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى "الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن"، وفق تعبيره.

كما شدد على أن القوى الأمنية لن تتسامح أبداً مع المتظاهرين الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف.