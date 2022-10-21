بعد اتهامها بدعم روسيا عسكرياً.. إيران تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

نصحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، المواطنين الإيرانيين بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا بسبب تصاعد النزاع العسكري وتزايد انعدام الأمن هناك، وفقا لبيان.

وتأتي دعوة إيران مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا، وسط اتهامات متواصلة من كييف لطهران بدعم روسيا بالطائرات المسيرة الانتحارية، التي زاد اعتماد القوات الروسية عليها مؤخرا في إطار عملياتها العسكرية بأوكرانيا، لكن موسكو وطهران تنفيان هذا الدعم.

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واليوم الجمعة، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، إشعارًا لمواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا، بينما نصحت الإيرانيين المتواجدين هناك بمغادرة هذا البلد من أجل إنقاذ حياتهم وسلامتهم، بحسب البيان.

وتقول أوكرانيا والدول الغربية، إن إيران تمد روسيا بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد، وهي طائرات مسيرة تطير باتجاه الهدف وتنفجر فيه، وتزعم الدول الغربية حصول روسيا على نحو 2000 طائرة من هذا النوع من إيران، لكن روسيا تنفي اعتمادها على أي سلاح إيراني، فيما تنفي إيران كذلك تقديمها أي دعم عسكري لروسيا.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفع تواجد الطائرات المسيرة الانتحارية في الحرب الأوكرانية وبات تكتيكا روسيا جديدا باستخدام الطائرات الانتحارية بجانب الصواريخ، لكن المسيرات يصعب على أجهزة الدفاع الجوي رصدها وإسقاطها بخلاف الصواريخ.