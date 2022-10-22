احتجاجات إيران
مجموعة قرصنة تنشر بيانات متعلقة بالطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها
الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة تضم عقود الشركة الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب وجداول زمنية إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر النووية.
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت قناة (إيران إنترناشيونال)، اليوم السبت، أن مجموعة (بلاك ريوارد) للقرصنة نفذت تهديدها ونشرت بيانات لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها.
وقالت القناة إن الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة تضم عقود الشركة الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب وجداول زمنية إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر النووية.
مادة اعلانية
وأضافت أن الوثائق تضم أيضا جوازات سفر وتصاريح دخول متخصصين إيرانيين وروس للمحطة النووية الواقعة بجنوب إيران.
وكانت القناة نقلت عن مجموعة القرصنة، الجمعة، تحذيرها أنها ستنشر البيانات التي حصلت عليها خلال 24 ساعة حال عدم إفراج السلطات الإيرانية عن جميع السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين.
اقرأ أيضاً
-
موسكو: الناتو يقترب من مستوى خطر ينذر بالمواجهة مع روسيامسؤول روسي: دول حلف شمال الأطلسي تفضل أن تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية العرب والعالم
-
أمير الكويت يعود لبلاده بعد استكمال فحوص طبية بإيطالياعاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، السبت، قادماً من إيطاليا بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة.وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد ... الخليج العربي
-
إعلام صيني يوضح سبب إخراج الرئيس هو جينتاو بتلك الطريقةوكالة أنباء الصين الجديدة: الرئيس الصيني السابق هو جينتاو "لم يكن بخير" عندما غادر قاعة المؤتمر الأخيرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية