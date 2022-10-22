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محطة بوشهر (أرشيفية من فرانس برس)
محطة بوشهر (أرشيفية من فرانس برس)
احتجاجات إيران

مجموعة قرصنة تنشر بيانات متعلقة بالطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها

الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة تضم عقود الشركة الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب وجداول زمنية إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر النووية.

دبي - قناة العربية
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ذكرت قناة (إيران إنترناشيونال)، اليوم السبت، أن مجموعة (بلاك ريوارد) للقرصنة نفذت تهديدها ونشرت بيانات لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها.

وقالت القناة إن الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة تضم عقود الشركة الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب وجداول زمنية إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر النووية.

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وأضافت أن الوثائق تضم أيضا جوازات سفر وتصاريح دخول متخصصين إيرانيين وروس للمحطة النووية الواقعة بجنوب إيران.

وكانت القناة نقلت عن مجموعة القرصنة، الجمعة، تحذيرها أنها ستنشر البيانات التي حصلت عليها خلال 24 ساعة حال عدم إفراج السلطات الإيرانية عن جميع السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين.

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