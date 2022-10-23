"أنونيموس" تخترق موقع المخابرات الإيرانية.. فيديو يكشف

منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات في إيران الشهر الماضي، تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، لم تهدأ مجموعة "أنونيموس" للقرصنة المعلوماتية عن شن هجمات ضد مواقع حكومية تابعة للسلطات في البلاد.

فقد اخترقت المجموعة المعروفة اليوم الأحد، موقع وزارة الاستخبارات الإيرانية، وأظهر مقطع فيديو الموقع بعد قرصنته.

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كما أعلنت في المقطع ما قالت إنه رسالة هامة للشعب الإيراني، أكدت فيها أنها اخترقت موقع وزارة الاستخبارات الإيرانية الرسمي على الإنترنت، مقدمة المباركات.

ونشرت المجموعة عبارات مناوئة للنظام في إيران، ومنددة بحملة قمع الاحتجاجات التي ما زالت مستمرة منذ أسابيع.

"عملية إيران"

يشار إلى أن المجموعة كانت أعلنت في حساب تابع لها على تويتر الشهر الماضي، أنها أطلقت "عملية إيران" التي تسببت بتعطيل العديد من المواقع الإلكترونية التابعة للنظام احتجاجا على مقتل أميني.

ومنذ ذاك الوقت، تعرضت مواقع رسمية كثيرة في إيران لهجمات إلكترونية كبرى، كموقع وزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات الإيرانية، وموقع هيئة الشؤون الضريبية، وموقع منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، وموقع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة.

كما تعطل موقع المتحدث الرسمي باسم الحكومة ومواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام رسمية.

وتعد مجموعة "أنونيموس" نفسها مدافعة عن الحق بحرية التعبير. وقامت سابقا بمهاجمة عدة مواقع شركات عالمية كبرى.

احتجاجات الغضب

أما أميني فأشعلت وفاتها في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، التظاهرات التي لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

وشاركت النساء بقوة في تلك التظاهرات، كما انضم طلاب الجامعات والمدارس أيضاً، بالإضافة إلى مشاهير الغناء والرياضة والتمثيل.

في المقابل تصدت السلطات بعنف لهذا الحراك، حيث عمد عناصر الشرطة إلى إطلاق الرصاص الحي في العديد من الأحياء، والمواقع، كما اعتقلوا المئات بلا رحمة.