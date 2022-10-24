إيران: اعتقلنا 10 عملاء يعملون لحساب إسرائيل

كشفت إيران أنها ألقت القبض على عشرة عملاء يعملون لحساب إسرائيل في غرب أذربيجان.
وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية، أن هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال مباشر بالفيديو مع ضباط الموساد.
كما قالت الوكالة دون الخوض في تفاصيل إنهم "أضرموا النار في سيارات أشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية ومنازلهم، وتلقوا أموالا مقابل التقاط صور أرسلوها لضباط الموساد"، بحسب ما نقلت "رويترز".
استهداف إسرائيليين في تركيا
يذكر أن إسرائيل اتهمت عملاء إيرانيين بالتخطيط لاستهداف مواطنيها في تركيا، في يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي نفته طهران.
واعتقلت حينها الشرطة التركية خلية تضم 5 إيرانيين، خططت لخطف واستهداف إسرائيليين في إسطنبول.
وحثت إسرائيل مواطنيها على أخذ الحيطة والحذر بعد تهديدات موثوقة بوجود عملاء إيرانيين يخططون لقتل أو اختطاف إسرائيليين، لاسيما بعد أن تصاعد التوتر مع طهران، إثر اتهام الأخيرة لتل أبيب بتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب على أراضيها.
فقد شهدت إيران خلال الأشهر الماضية، مقتل عدد من الضباط في الحرس الثوري والعاملين في المجال النووي، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل، التي التزمت الصمت كعادتها حيال تلك المسألة.
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