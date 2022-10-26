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مراقد شيراز - أرشيفية
احتجاجات إيران

إيران.. ارتفاع قتلى الهجوم على أحد المراقد في شيراز إلى 15

إعلام إيراني رسمي: الهجوم المسلح في شيراز نفذه 3 مسلحين تم اعتقال 2 منهم

العربية.نت، وكالات
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قالت وكالة إرنا إن ما لا يقل عن 15 شخصاً قتلوا وأصيب عشرة آخرون في هجوم على ضريح شاه جراغ في شيراز.

وقالت السلطات الإيرانية إن 3 مسلحين دخلوا الضريح وتصرفوا مثل "الإرهابيين التكفيريين" في إشارة إلى جماعات متطرفة مثل داعش.

وقال إعلام إيراني رسمي إن الهجوم المسلح في شيراز نفذه 3 مسلحين تم اعتقال 2 منهم.

وكشفت وسائل إعلام عراقية أنه وفي حدود الساعة 17:45 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، دخل 3 مسلحين باحة ضريح شاهجراغ في شيراز وأطلقوا النار على الزوار.

وأضاف أنه قد تم إلقاء القبض على اثنين من المهاجمين وتتواصل الجهود لاعتقال المسلح الثالث.

وصرح بأن الهجوم الإرهابي خلف 20 قتيلا على الأقل وقرابة 20 مصابا، مشيرا إلى أن من بين الضحايا امرأة وطفلان.

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