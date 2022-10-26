تظاهرات ليلية بإيران.. وأميركا تؤكد التزامها بدعم الإيرانيين

خرجت تظاهرات ليلية مساء الأربعاء في أنحاء عدة من إيران تزامناً مع مرور 40 يوماً على مقتل الشابة مهسا أميني في الحجز عند شرطة الأخلاق في طهران منتصف سبتمبر الماضي.

وخرجت تظاهرات كبيرة في مدينة بروجارد جنوب غربي إيران، وكذلك في جُرجان في شمال شرق إيران، وفي تبريز عاصمة أذربيجان الشرقية في إيران.

احتجاجات جديدة في كرج بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران

#العربية pic.twitter.com/9xU6ESWCPI — العربية (@AlArabiya) October 26, 2022

مادة اعلانية

كما شهدت كرج بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران احتجاجات ردد خلالها المتظاهرون هتاف " الموت للديكتاتور"، بينما اندلعت احتجاجات ليلية في عدة مناطق بالعاصمة طهران.

يأتي هذا بينما قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني وضمان محاسبة المسؤولين عن "القمع الوحشي" للاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء إيران.

توسع الاحتجاجات في العاصمة طهران لتشمل أحياء "طهرانسر" "سعادت أباد" "تجريش" "وليعصر"

#العربية pic.twitter.com/87gnVSSF98 — العربية (@AlArabiya) October 26, 2022

وقالت الوزارة في البيان الذي صدر بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة مهسا أميني والتي فجرت وفاتها تلك الاحتجاجات: "نعلن اليوم عن عمل مشترك بين وزارتي الخارجية والخزانة لإدراج 14 فرداً وثلاثة كيانات" على قائمة العقوبات، مشيرةً إلى أن هذا يدل على الالتزام باستخدام جميع الأدوات المناسبة لمحاسبة الحكومة الإيرانية.

وأضافت أن الولايات المتحدة تلتزم بالعمل على تعزيز العدالة وسبل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال البيان إن أميركا ستستمر في إيجاد السبل اللازمة لدعم الشعب الإيراني في احتجاجه السلمي دفاعاً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

هذا وكانت قوات الأمن الإيرانية قد أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في سقز، مسقط رأس مهسا أميني، بعد تجمعهم لإحياء ذكرى الأربعين لوفاتها في وقت سابق من الأربعاء.

وقالت منظمة هنكاو غير الحكومية التي تراقب انتهاكات الحقوق في محافظة كردستان ومقرها في النروج، على تويتر "أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وفتحت النار على الناس في ساحة زندان ببلدة سقز".

وفي تحد للإجراءات الأمنية المكثفة، تجمع إيرانيون الأربعاء في مقبرة في محافظة كردستان الايرانية دفنت فيها الشابة مهسا أميني بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاتها.

توفيت الشابة أميني (22 عاماً) هي إيرانية من أصل كردي، في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأثارت وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات وهي متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، تتقدمها في معظم الأحيان شابات وطالبات.