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تعبيرية
احتجاجات إيران

33 مثقفاً إيرانياً يبعثون برسالة للاتحاد الأوروبي: لماذا تتفاوضون مع طهران؟

"لماذا ما زلتم تتفاوضون مع نظام سارع لمساعدة بوتين بشكل صريح في غزو أراضي دولة أوروبية وقتل شعبها؟"

دبي - قناة العربية
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بعث 33 كاتبا وفنانا وصحافيا إيرانيا برسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، طلبوا خلالها تجميد أصول النظام الإيراني في هذا الاتحاد دعما لاحتجاجات الإيرانيين.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن النظام الإيراني أصبح المحرض على الحرب في أوكرانيا بعد تزويد بوتين بالسلاح والمسيّرات.

وأضافوا مخاطبين القوى العالمية: "لماذا ما زلتم تتفاوضون مع نظام سارع لمساعدة بوتين بشكل صريح في غزو أراضي دولة أوروبية وقتل شعبها؟".

ولفت الموقّعون على الرسالة إلى الانتفاضة العارمة للإيرانيين في الداخل والخارج، وكتبوا: "لا تدعوا حركة بهذا الجمال والعظمة والتوسع تفشل".

هذا وتظاهر طلاب في جامعات في مختلف أنحاء إيران، الثلاثاء، رغم القمع الذي يتعرضون له. وهتف طلاب في جامعة الشهيد جمران في الأهواز (جنوب غرب): "قد يموت طالب لكنه لن يقبل الإذلال".

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وتبرز الشابات والتلميذات في واجهة التظاهرات التي تلت وفاة أميني الشهر الماضي، بعد توقيفها لانتهاكها المفترض لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وتوفيت الشابة أميني (22 عاماً) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر.

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