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FILE PHOTO: Spanish man, Santiago Sanchez, walks in Iraq's Kurdistan region towards Qatar, where he aims to attend the 2022 World Cup, near Zakho, Iraq August 28, 2022. REUTERS/Charlotte Bruneau/File Photo
سانتياغو سانشيز خلال توجده في كردستان العراق نهاية أغسطس الماضي
سجون إيران

اختفاء مشجع إسباني بإيران خلال توجهه سيرا لكأس العالم في قطر

آخر مرة سمع أصدقاء المشجع سانتياغو سانشيز عنه في الأول من أكتوبر عندما أرسل صورة لنفسه على الحدود العراقية الإيرانية

مدريد - رويترز
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أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن مشجع كرة قدم إسبانياً عمره 41 عاماً اختفى في إيران في أثناء توجهه سيراً على الأقدام إلى قطر لحضور نهائيات كأس العالم في نوفمبر المقبل.

وكانت آخر مرة سمع أصدقاء المشجع سانتياغو سانشيز عنه في الأول من أكتوبر عندما أرسل صورة لنفسه على الحدود العراقية الإيرانية مع لافتة "الدخول إلى إيران".

سانتياغو سانشيز خلال توجده في كردستان العراق نهاية أغسطس الماضي
سانتياغو سانشيز خلال توجده في كردستان العراق نهاية أغسطس الماضي

وتشير بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت سانشيز، وقال والداه في مدريد لقناة "تيليسينكو" التلفزيونية إن هذا هو الاحتمال الأرجح.

وقالت والدته سيليا: "هناك احتمال بنسبة 99% أن يكون في سجن بإيران، لكن السفارة (الإسبانية) أبلغت ابنتي أنه لا يمكنها تأكيد ذلك قبل الذهاب إلى السجن لرؤيته والحصول على إذن من الحكومة الإيرانية".

والدا سانتياغو سانشيز
والدا سانتياغو سانشيز

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن سانشيز موجود في إيران وأن سفارتها في طهران تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات حول مكانه لتقديم المساعدة القنصلية له.

وأضافت في بيان: "السفارة على اتصال دائم بالسلطات الإيرانية منذ أن علمت باختفائه".

سانتياغو سانشيز
سانتياغو سانشيز
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وتواجه إيران أكبر احتجاجات في تاريخ قيادتها الدينية منذ مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بسبب ارتدائها ملابس "غير لائقة".

وغادر سانشيز مدريد في يناير الماضي، وسافر عبر أوروبا وتركيا، ونام في خيمة وفنادق ومنازل قبل دخول العراق.

وكان قد قال لوكالة "رويترز" في زاخو بكردستان العراق الشهر الماضي إنه يأمل في أن يلتقي بالمنتخب الإسباني ويلهمه للفوز بكأس العالم 2022.

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