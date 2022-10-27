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Iranians carry the coffins at Shah Cheragh shrine of Shiraz on April 15, 2008 during the funeral of the people who were killed in a mosque blast on April 12 in the southern city of Shiraz. Iran is investigating the explosion that killed 12 people and wounded more than 200, amid continued questions about what caused the blast. AFP PHOTO/FARS NEWS/BABAK BORDBAR (Photo by BABAK BORDBAR / FARS NEWS / AFP)
مدينة شيراز في إيران (أرشيفية)
إيران و رئيسي

داعش يتبنى الهجوم على مرقد في شيراز الذي أوقع 13 قتيلاً

كان مسؤولون ايرانيون أفادوا أن الهجوم نفذه مسلح من "الإرهابيين" تم توقيفه، في وقت تعهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بـ"رد حازم" على هذه العملية

العربية.نت
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تبنى تنظيم داعش الهجوم المسلح الذي استهدف الأربعاء مرقداً دينياً في مدينة شيراز بجنوب إيران وأسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما نقلت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتطرف على تلغرام.

وقالت الوكالة ان "مقاتلاً" من داعش نفذ الهجوم مستهدفاً "عدداً من عناصر الشرطة الإيرانية وحراس المرقد" ثم تجمعات داخله "ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة عشرات آخرين، بحسب البيان.

وكان مسؤولون ايرانيون أفادوا أن الهجوم نفذه مسلح من "الإرهابيين" تم توقيفه، في وقت تعهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بـ"رد حازم" على هذه العملية.

ويعد هذا المرقد الواقع في شيراز، مركز محافظة فارس، من أبرز المزارات الدينية في جنوب إيران.

وأظهرت أشرطة مصوّرة نشرتها وسائل إعلام محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقع دماء على الأرض داخل حرم المرقد، وأقمشة اصطبغت باللون الأحمر، إضافة الى زجاج محطّم متناثر على الأرض، وأثرا لطلقة في الحائط.

جثث القتلى في شيراز
جثث القتلى في شيراز

كما نشرت وكالات إيرانية صوراً تظهر أشخاصاً ممدين أرضاً مضرجين بدمائهم، وما يبدو أنها جثث رصفت جنباً الى جنب وقد لفت بقماش أبيض مضرج بالدماء.

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وأوضح محافظ فارس محمد هادي ايمانيه أن الاعتداء وقع قرابة صلاة المغرب.

وأظهر شريط بثته وسائل إعلام محلية وقالت إنه من كاميرا مراقبة في المرقد، شاباً ذا لحية خفيفة يحمل بندقية رشاشة من طراز "كلاشنيكوف" ويطلق النار قرب ما يعتقد أنه ممر عند مدخل المرقد، ويقوم بتلقيم سلاحه مراراً.

ويعد هذا الهجوم أحد أكثر الاعتداءات دموية التي تشهدها إيران منذ أعوام.

ويأتي الاعتداء في خضم احتجاجات تشهدها البلاد منذ 16 سبتمبر، يوم وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في إيران. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات غالبيتهم من المحتجين، لكن أيضا عناصر من قوات الأمن، وتم توقيف مئات آخرين.

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