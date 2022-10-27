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Iran's riot police forces stand in a street in Tehran, Iran October 3, 2022. (File photo: Reuters)
شرطة مكافحة الشغب في طهران تحسباً للاحتجاجات
احتجاجات إيران

واشنطن: روسيا ربما تقدم نصحاً لإيران في كيفية قمع الاحتجاجات

كيربي أكد تواجد إيرانيين في مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو لمساعدة القوات الروسية على استخدام طائرات مسيّرة في الحرب مع أوكرانيا

العربية.نت
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أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن اعتقادها أن روسيا ربما تقدم نصائح لإيران حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق.

وقالت المتحدثة كارين جان بيار إن البيت الأبيض "قلق حيال إمكان تقديم موسكو نصحاً لإيران حول أفضل وسيلة للتعامل مع الاحتجاجات، مستفيدةً.. من الخبرة الواسعة في قمع" المعارضين.

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي كان أقل وضوحاً بشأن ما إذا أمر الكرملين بمثل هذه الخطوة.

من الاحتجاجات في طهران
من الاحتجاجات في طهران
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وقال إن الروسي "ربما يفكرون في نوع من الدعم لقمع المحتجين الإيرانيين".

وأضاف: "نرى دلائل على أنهم ربما يفكرون في إمكانية التدريب.. من المؤسف أن روسيا لديها خبرة" في هذا المجال.

كما كرر كيربي التأكيد على تواجد إيرانيين في مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو لمساعدة القوات الروسية على استخدام طائرات مسيّرة في عمليات تستهدف إلى حد كبير بنى تحتية مدنية.

وأردف قائلا: "إنهم الآن على الأرض في شبه جزيرة القرم للمساعدة في هذا الجهد".

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