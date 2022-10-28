أمن إيران يقتل 8 متظاهرين بيوم.. تقرير دولي يؤكد

في سياق استمرار ممارسة القمع الدامي للتظاهرات التي تبادر إليها النساء منذ 6 أسابيع، أفادت منظمة العفو الدولية الخميس أن قوات الأمن الإيرانية قتلت 8 أشخاص على الأقل منذ مساء الأربعاء

وقالت المنظمة الدولية في بيان الخميس، إن قوات الأمن الإيرانية قتلت 8 أشخاص على الأقل منذ الليلة الفائتة.

مادة اعلانية

وأضافت أن الأمن الإيراني أطلق النار مجددا على أشخاص في حداد وعلى المتظاهرين.

كما نددت بتلك الأفعال واعتبرتها استخدام غير قانوني للأسلحة النارية.

أربعون مهسا

أتت هذه التطورات بينما تجددت التظاهرات الغاضبة في غرب إيران، اليوم الخميس، بعد يوم عاصف عاشته المنطقة في الذكرى الأربعين لمقتل الشابة مهسا أميني.

فقد نزل المئات إلى الشوارع في مدينة مهاباد في محافظة أذربيجيان شمال غرب البلاد، خلال تشييع متظاهر قتل أمس الأربعاء، فيما طوق غاضبون مخفراً للشرطة بالمدينة.

وهتف بعض المحتجين "لا يجب أن نبكي شبابنا، يجب أن ننتقم لهم"، في إشارة إلى مقتل المتظاهر الشاب إسماعيل مولودي.

في المقابل، واجهت القوات الأمنية المتظاهرين بالرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، بحسب ما أعلنت منظمة هنكاو الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ من النرويج مقراً لها.

مظاهرات لم تهدأ

يشار إلى أنه ومنذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعلت موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، تقدمها في معظم الأحيان شبان وشابات وطالبات في رسالة سياسية وتحد للسلطات، وتأكيد على أن الشريحة الشابة أو ما يعرف بالجيل زي "GENERATION Z" في واد والسلطات في واد آخر، بحسب ما أكد العديد من المحللين والمراقبين على مدى الأسابيع الستة الماضية.