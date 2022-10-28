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تظاهرات طهران (أ ف ب)
من تظاهرات في طهران (أرشيفية- فرانس برس)

الأمم المتحدة‭:‬ طهران تتحفظ على جثث قتلى الاحتجاجات

دبي- العربية.نت
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مع سقوط عشرات القتلى خلال الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ منتصف الشهر الماضي، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، لا تزال السلطات تضيق الخناق على أهالي هؤلاء القتلى والمعتقلين أيضا.

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فقد أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء معاملة السلطات الإيرانية للمتظاهرين المحتجزين.

كما أكد أنها ترفض الإفراج عن بعض جثث القتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات.

تكميم الأفواه

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إفادة صحافية في جنيف، نقلا عن عدة مصادر، "لقد رأينا الكثير من سوء المعاملة، ولكننا نشهد أيضا مضايقة لعائلات المحتجين"، بحسب ما نقلت رويترز.

كما أضافت أن السلطات ترفض في بعض الحالات تسليم جثث المتظاهرين القتلى إلى ذويهم أو تسلمها لهم شريطة عدم إقامة جنازة أو التحدث إلى الإعلام.

من تظاهرات سقز غرب إيران،مسقط رأس مهسا أميني (فرانس برس)
من تظاهرات سقز غرب إيران،مسقط رأس مهسا أميني (فرانس برس)

يذكر أنه منذ وفاة الشابة مهسا في 16 سبتمبر الماضي والاحتجاجات لم تهدأ في البلاد، بعد أن تحولت إلى سخط شعبي تقدمه الشباب والشابات والطلاب والتلاميذ، مطالبين بتغييرات سياسية ورفع قمع السلطات.

فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، في رسالة تحد للسلطات التي عمدت إلى أساليب القمع والعنف وإطلاق الرصاص الحي، بحسب ما أكد أكثر من منظمة حقوقية مؤخراً.

وأدى تعامل القوى الأمنية العنيف إلى مقتل العشرات، فيما اعتقل المئات.

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