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من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- رويترز)

إيران تزعم: أميركا وبريطانيا وإسرائيل دربت المحتجين

دبي - العربية.نت
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اتهمت وزارة الأمن ومخابرات الحرس الثوري في إيران، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالتدخل في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتخطيط لإثارتها.

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وقال البيان المشترك إن هناك "معلومات تؤكد وجود تعاون بين المخابرات الأميركية والبريطانية والموساد الإسرائيلي في التمهيد لإثارة الاحتجاجات في إيران".

تهريب معدات حربية

وأشار إلى أن مخابرات ما وصفها "بالدول المعادية" قامت بتهريب معدات حربية وأدوات تجسس "لعملائها" داخل البلاد.

وقال إن ما توفر من معلومات يؤكد أن الموساد الاسرائيلي تولى تنفيذ معظم "أعمال الشغب" بالتعاون مع الجماعات المسلحة في إيران.

كما قال إن المخابرات الأميركية نظمت دورات تدريبية "لبعض عملائها الايرانيين وبينهم الشخص الذي التقط أول صورة لمهسا أميني وهي في المستشفى".

"مشاهد مفبركة"

وأضاف أن شخصا وصفته بأنه "عميل" للمخابرات الأميركية قام بتحريض عائلة أميني في مدينة سقز شمال غرب إيران وتصوير مشاهد قال إنها "مفبركة" ونشرها.

أيضا أشار إلى أن هناك معلومات "موثقة" تؤكد أن عدة معاهد أميركية بدأت تعد لإثارة الاحتجاجات في إيران قبل انطلاقها بعدة أشهر.

مظاهرات متواصلة

يذكر أنه منذ وفاة الشابة مهسا في 16 سبتمبر الماضي والاحتجاجات لم تهدأ في البلاد، بعد أن تحولت إلى سخط شعبي تقدمه الشباب والشابات والطلاب والتلاميذ، مطالبين بتغييرات سياسية ورفع قمع السلطات.

فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، في رسالة تحد للسلطات التي عمدت إلى أساليب القمع والعنف وإطلاق الرصاص الحي، بحسب ما أكد أكثر من منظمة حقوقية مؤخراً.

وأدى تعامل القوى الأمنية العنيف إلى مقتل العشرات، فيما اعتقل المئات.

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