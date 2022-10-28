اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم إيران على سفارتها في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية من رويترز)

برلين ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رداً على استدعاء سفيرها في طهران، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في إفادة صحافية الجمعة أن بلاده استدعت السفير الإيراني للتشاور الخميس.

أتى ذلك بعد أن استدعت إيران السفير الألماني واتهمت برلين بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية في ظل انتشار احتجاجات بأنحاء إيران عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في حجز للشرطة، وفق رويترز.

بسبب القمع الوحشي.. ألمانيا تجهز مزيدا من العقوبات الأوروبية على إيران إيران احتجاجات إيران بسبب القمع الوحشي.. ألمانيا تجهز مزيدا من العقوبات الأوروبية على إيران

والأربعاء قالت ألمانيا إنها فرضت قيوداً على دخول الإيرانيين بالإضافة إلى تلك التي أعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل عن فرضها في عقوبات رداً على وضع حقوق الإنسان في إيران.

11 مسؤولاً إيرانياً

يذكر أن إيران تشهد تظاهرات وتحركات احتجاجية منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر الفائت بعد 3 أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق".

وفي 17 أكتوبر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولاً إيرانياً بينهم قائد الجهاز، لضلوعهم في حملة قمع التظاهرات. وتحظر العقوبات على هؤلاء دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتمنع على أي شركة أوروبية التعامل معهم.

مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب الإيرانية والمتظاهرين في طهران (أرشيفية من فرانس برس)
مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب الإيرانية والمتظاهرين في طهران (أرشيفية من فرانس برس)

غير أن طهران ردت الأربعاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، معلنة فرض عقوبات على نواب أوروبيين وصحافيين و8 منظمات من بينها "اللجنة الدولية للبحث عن العدالة" و"الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية".

كما تتهم طهران هاتين المنظمتين بـ"التحريض على العنف" و"إثارة الشغب والعنف"، حسب تعبيرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يدخل مقر تويتر حاملًا "حوض غسيل".. لماذا؟ إيلون ماسك يدخل مقر تويتر حاملًا "حوض غسيل".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط