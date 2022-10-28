العثور على جثة بمطار فرانكفورت.. مخبأة بطائرة أتت من طهران

في قضية غريبة لا تزال خفاياها لم تكشف بعد، عثر على جثة مجهولة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا كانت وصلت إلى مطار فرانكفورت قادمة من طهران، أمس الخميس.

فيما أوضح موقع لوفتهانزا الإلكتروني أن العمال اكتشفوا الجثة بعد أن غادر ركاب الرحلة إل.اتش 601 الطائرة، وتم نقل الطائرة الإيرباص طراز إيه 340 إلى حظيرة الصيانة.

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في حين لم تعقب شرطة فرانكفورت بعد على الحادث، بحسب ما أفادت رويترز، اليوم الجمعة.

بالتزامن مع الاحتجاجات

إلا أن الواقعة تأتي وسط اضطرابات واسعة تشهدها إيران، أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في 16 سبتمبر الماضي (2022) بعد 3 أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بسبب "ارتدائها ملابس غير مناسبة" حسب زعمها.

إذ أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، تقدمها في معظم الأحيان شبان وشابات وطالبات في رسالة سياسية وتحد للسلطات، وتأكيد على أن الشريحة الشابة في واد والسلطات في واد آخر، بحسب ما أكد العديد من المحللين والمراقبين على مدى الأسابيع الستة الماضية.

فيما تصدت القوات الأمنية بعنف للمتظاهرين، ما أدى إلى مقتل العشرات، بينما اعتقلت المئات أيضاً.