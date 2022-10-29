قضاء إيران يبدأ محاكمات للمحتجين.. بذريعة نشر الفوضى

على وقع استمرار الاحتجاجات التي انطلقت في إيران منذ منتصف الشهر الماضي، تنديدا بمقتل الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل الشرطة الدينية، قبل أن تتحول إلى غضب ضد السلطات، أعلن القضاء عقد أول جلسة لمحاكمة عدد من المتظاهرين الموقوفين بتهمة إثارة "أعمال شغب" في البلاد، اليوم السبت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

"التعامل بقوة"

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن الأجهزة اعتقلت المئات ممن وصفهم بـ "مثيري الشغب" وسلمتهم للقضاء.

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فيما دعا رئيس السلطة القضائية، غلام حسين ايجئي، إلى التعامل بقوة مع التظاهرات الشعبية.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية كانت أعلنت مؤخراً توقيف العشرات من المحتجين، بذريعة إثارة الشغب، في حين أكدت منظمات حقوقية توقيف الآلاف.

مقتل 250 متظاهرا

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر الماضي، يوم وفاة الشابة الكردية أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد 3 أيام فقط من اعتقالها على أيدي شرطة الأخلاق، احتجاجات غير مسبوقة منذ 2019، شارك فيها العديد من الشبان والشابات الغاضبين، ومن جميع طبقات المجتمع.

كما ساهم طلاب الجامعات والمدارس أيضا في رفد هذا الحراك غير المسبوق منذ سنوات.

ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للسلطات وللزعماء الحاكمين من رجال الدين منذ ثورة 1979.

إلا أن القوى الأمنية تصدت لها بعنف، ما أدى إلى مقتل المئات من المحتجين، إذ أكد عدد من المنظمات الحقوقية مقتل ما لا يقل عن 250 متظاهرا، فيما اعتقل الآلاف في أنحاء إيران.